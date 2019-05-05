Открыта "горячая" линия по пожару в самолете Москва-Мурманск

СЕГОДНЯ 21:58 2019-05-05T22:29:34+03:00

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис возглавил оперативный штаб по ЧП с самолетом. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

На борту было 72 пассажира, 13 погибли, в том числе двое детей

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В аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет компании "Аэрофлот", который должен был прилететь в Мурманск. Напомним, самолет вылетел около 18.00 из Шереметьево, а потом резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

Огонь полностью уничтожил борт. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей. Всего на борту было 72 пассажира, некоторые госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Сейчас открыта "горячая" линия по ЧП. Звонки принимаются по телефону (88152) 39-99-99.

Также в аэропорту "Мурманск" работает оперативный штаб, который возглавил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. С родными пассажиров работают психологи МЧС.

Список тех, кто находился на борту самолета Москва-Мурманск. Фото: МЧС

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ИСТОЧНИК KP.RU