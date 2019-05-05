"Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, в него попала молния": пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск рассказали о ЧП

В аэропорт "Мурманск" сейчас стягиваются сотрудники МЧС, решается вопрос о создании экстренного штаба. Все из-за рейса "Москва-Мурманск", который должен был вылететь из "Шереметьево", однако загорелся.

В Москве...

Известно, что самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

По последним данным Следственного комитета, жертвой пожара стал 41человек, десятки пострадали. В основном, речь идет об ожогах тела и дыхательных путей. По факту происшествия, заведено уголовное дело.

К настоящему времени пожар потушен, самолет практически полностью уничтожен огнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

В Мурманске...

Встречающие успели приехать в заполярную воздушную гавань, где на месте узнали, что произошло с их близкими.

- У меня на этом самолете летела жена. Сейчас не могу до нее дозвониться, - рассказал один из встречающих по имени Игорь корреспонденту "КП", находящемуся в эти минуты в аэропорту.

Никакой конкретной информации мужчина узнать не может: на линии "Аэрофлота" (этой компании принадлежит самолет) и в "Шереметьево" ситуацию ему не комментируют, сведений о его жене нет. Сейчас с Игорем работают психологи МЧС, т.к. он очень взволнован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Также на рейсе СУ 1492 летел капитан мурманской команды по "Что? Где? Когда?" "Норманны" Михаил Савченко. С января месяца северяне следили за успехами знатоков в передаче "Брейн-ринг" на НТВ.

- Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Огромные соболезнования пострадавшим, - сообщил Михаил Савченко.

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Еще один пассажир, житель Мурмашей Петр Егоров летел на злополучном рейсе с женой.

- Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик и загорелся уже на земле. Сейчас нам ничего не понятно, вокруг бегают сотрудники МЧС и медики, отпаивают всех успокоительными, - рассказал Петр Егоров "КП".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

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Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"

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