Источник: стюардесса загоревшегося самолета "Мурманск-Москва" погибла, спасая пассажиров

СЕГОДНЯ 21:45 2019-05-05T21:45:26+03:00

Из-за пожара в самолете Москва-Мурманск погибли 13 человек, в том числе двое детей. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В аэропорту "Мурманск" заработал оперативный штаб по ЧП с самолетом "Москва-Мурманск", который загорелся в аэропорту "Шереметьево". Возглавил штаб врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который уже прибыл в воздушную гавань.

При этом уже появился список пассажиров рейса. Большинство - жители Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

- Моя жена Марина летела на этом самолете. До сих пор не могу до нее дозвониться. Если бы все было хорошо, она бы уже позвонила с чужого телефона, - рассказал "КП" Игорь Крайнов.

При этом пассажиры рейса рассказывают подробности ЧП. Так, на самолете в Мурманск возвращался капитан команды "Норманны" Михаил Савченко. Он в последний момент успел выпрыгнуть из салона по надувному трапу.

По его данным, погибла одна из стюардесс, которая помогала спастись пассажирам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Напомним, самолет вылетел около 18.00 из Шереметьево, а потом резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

Огонь полностью уничтожил борт. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"

Борт совершил вынужденную посадку (подробности)

В "Шереметьево" в полете загорелся самолет "Москва-Мурманск"

Борт срочно вернули на землю, чтобы потушить и эвакуировать пассажиров [видео] (подробности)

Пассажиры загоревшегося борта "Москва-Мурманск": "Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, в него попала молния"

А встречающие жители Мурманской области не могут дозвониться до своих родных (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU