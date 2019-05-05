Источник: стюардесса загоревшегося самолета "Мурманск-Москва" погибла, спасая пассажиров
В аэропорту "Мурманск" заработал оперативный штаб по ЧП с самолетом "Москва-Мурманск", который загорелся в аэропорту "Шереметьево". Возглавил штаб врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который уже прибыл в воздушную гавань.
При этом уже появился список пассажиров рейса. Большинство - жители Мурманской области.
В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.
- Моя жена Марина летела на этом самолете. До сих пор не могу до нее дозвониться. Если бы все было хорошо, она бы уже позвонила с чужого телефона, - рассказал "КП" Игорь Крайнов.
При этом пассажиры рейса рассказывают подробности ЧП. Так, на самолете в Мурманск возвращался капитан команды "Норманны" Михаил Савченко. Он в последний момент успел выпрыгнуть из салона по надувному трапу.
По его данным, погибла одна из стюардесс, которая помогала спастись пассажирам.
В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...
Напомним, самолет вылетел около 18.00 из Шереметьево, а потом резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.
Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.
Огонь полностью уничтожил борт. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей.
Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.
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ИСТОЧНИК KP.RU