2019-05-05T21:45:26+03:00
Происшествия

Источник: стюардесса загоревшегося самолета "Мурманск-Москва" погибла, спасая пассажиров

Появился список пассажиров столичного рейса
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из-за пожара в самолете Москва-Мурманск погибли 13 человек, в том числе двое детей. Фото: соцсетиИз-за пожара в самолете Москва-Мурманск погибли 13 человек, в том числе двое детей. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В аэропорту "Мурманск" заработал оперативный штаб по ЧП с самолетом "Москва-Мурманск", который загорелся в аэропорту "Шереметьево". Возглавил штаб врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который уже прибыл в воздушную гавань.

При этом уже появился список пассажиров рейса. Большинство - жители Мурманской области.

В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

- Моя жена Марина летела на этом самолете. До сих пор не могу до нее дозвониться. Если бы все было хорошо, она бы уже позвонила с чужого телефона, - рассказал "КП" Игорь Крайнов.

При этом пассажиры рейса рассказывают подробности ЧП. Так, на самолете в Мурманск возвращался капитан команды "Норманны" Михаил Савченко. Он в последний момент успел выпрыгнуть из салона по надувному трапу.

По его данным, погибла одна из стюардесс, которая помогала спастись пассажирам.

В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Напомним, самолет вылетел около 18.00 из Шереметьево, а потом резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

Огонь полностью уничтожил борт. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей.

Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"

Борт совершил вынужденную посадку (подробности)

В "Шереметьево" в полете загорелся самолет "Москва-Мурманск"

Борт срочно вернули на землю, чтобы потушить и эвакуировать пассажиров [видео] (подробности)

Пассажиры загоревшегося борта "Москва-Мурманск": "Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, в него попала молния"

А встречающие жители Мурманской области не могут дозвониться до своих родных (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"
Выживший пассажир горевшего самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"
На борту загоревшегося самолета Москва-Мурманск летел мэр Североморска
Открыта "горячая" линия по пожару в самолете Москва-Мурманск
Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"
Реконструкции боев Великой Отечественной войны хотят перенести в Мурманск
"Был громкий взрыв": В Мурманске пожар полностью уничтожил жилую квартиру
В Мурманской области на лето ищут кольцевателей птиц
В порт Мурманск зайдет уникальное первое в мире водородное судно
Жители Мурманской области довольны своей жизнью на "четверку"
Динозавры, спартанцы и банщики: в Кировске прошла акция "Хибины-Бикини"
В Мурманске лепят майских снеговиков
Из-за непогоды в Мурманске отменили субботник у памятника Николаю Чудотворцу
На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота
Белуха-"шпион" осталась у берегов Норвегии
В Полярных Зорях над сбитой собакой два дня проезжали поезда, но никто не помог
У берегов Териберки судно с четырьмя рыбаками вынесло на берег
Оленеводы Мурманской области записали видео, чтобы показать, как бесчинствуют браконьеры
В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе