Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи

В эти минуты атмосфера в аэропорту "Мурманск" тяжелая. Здесь уже должен был приземлиться борт из Шереметьево компании "Аэрофлот". Вот только самолет не успел вылететь, как в него попала молния. Во время жесткой посадки сухой джет загорелся, пассажирам пришлось выпрыгивать уже из полностью охваченной огнем крылатой машины.

Стена

На борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. На данный момент Следственный комитет сначала подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей. Позже на сайте ведомства появилась информация, что выжило только 37 человек.

В аэропорту "Мурманск" собрались встречающие, но вместо радости от встречи с близкими у них начались долгие часы информационного вакуума. В первое время после случившегося северяне пытались найти хоть какую-то информацию, что с самолетом и людьми в нем. Но натыкались на глухую стену: телефоны "Аэрофлота" и "Шереметьево" молчали, сотрудники мурманской воздушной гавани сами узнавали все подробности из СМИ.

Позже на месте был развернут оперативный штаб. Встречающих увели в международный зал ожидания подальше от посторонних глаз. Там сразу запахло успокоительными, с северянами стали работать психологи.

- Родственники и встречающие обеспечены водой, организовано питание. Работают пять психологов и бригада скорой помощи центра медицины катастроф. Общее состояние людей - в соответствии со сложившейся ситуацией, - сообщил психолог ЦУКС ГУ МЧС по Мурманской области Борис Лянгазов.

Плакать от неизвестности

- Паники нет, хотя есть плачущие девушки. Но они плачут не потому, что узнали плохие новости, а потому, что неизвестность. Но люди держатся, истерик и обмороков нет. Только иногда выходят на улицу, потому что в зале ожидания очень душно, - передает с места событий корреспондент "КП".

При этом в МЧС попросили не снимать встречающих, которым и так сейчас тяжело.

Сотрудники аэропорта зажгли свечи, принесли цветы и мягкие игрушки в память о погибших. Случившееся стало шоком для жителей Мурманской области. Пусть катастрофа случилась и не в нашем регионе, но почти все пассажиры были северянами. И это можно считать крупнейшим таким ЧП в истории Заполярья.

Сейчас жители Мурманска решают в социальных сетях, где в самом городе можно возложить свечи и цветы. А встречающие пытаются узнать хоть какие-то подробности о близких. Их пока пугающе мало. Напомним, что многие до сих пор не могут дозвониться по знакомым номерам и начинают думать о плохом.

Что остается сейчас северянам, так это только ждать. Ждать, что сообщат, кто выжил. Что уже скоро не пострадавшие пассажиры прилетят другими рейсами в Мурманск. Уже сейчас известно, что их повезут бесплатно. Но точного времени пока никто назвать не может.

"Комсомольская правда"-Мурманск выражает соболезнованием всем, кого коснулась эта трагедия.

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