2019-05-05T23:12:01+03:00
Происшествия

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"

В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб
Елена МОЛОДЦОВАЕкатерина КОНОТОП
Поделиться:
В аэропорт Мурманска для встречи с родственниками пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, прибыл врио губернатора Заполярья Андрей Чибис.В аэропорт Мурманска для встречи с родственниками пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, прибыл врио губернатора Заполярья Андрей Чибис.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Сегодня неспокойно одновременно в двух аэропортах России. В столичном "Шереметьево", где при взлете загорелся Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот", и в заполярном "Мурманске", где ждут своих близких, летевших злополучным рейсом 1429, местные жители.

В воздушной гавани Мурманска сейчас организован оперативный штаб, который возглавил врио губернатора Андрей Чибис.

- Взаимодействуем с теми родственниками, которые ждут и не могут дозвониться до родных. Точно скажу, что при любом развитии событий никто не останется без поддержки и помощи. Официальные данные мы постоянно получаем, как только поступит информация о мурманчанах пострадавших в самолете, мы безусловно сообщим, - передает слова Андрея Владимировича из аэропорта корреспондент "КП". - Ситуацию мы держим на контроле. Никого из наших безусловно не бросим, не оставим без поддержки.

Помимо главы региона на место прибыли вице-губернатор Роман Дурягин, глава регионального минтранса Дмитрий Соснин, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший пассажир самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"

Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом (подробности)

Пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск: "Самолет прыгал по взлетке, в него попала молния"

Встречающие не могут дозвониться до своих родных (подробности)

Источник: стюардесса загоревшегося самолета Мурманск-Москва погибла, спасая пассажиров

Опубликован список пассажиров, которые летели на Sukhoi Superjet 100 (подробности)

В связи с ЧП открыта "горячая" линия

На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)

Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска

По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом (подробности)

В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выживший пассажир горевшего самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"
На борту загоревшегося самолета Москва-Мурманск летел мэр Североморска
Открыта "горячая" линия по пожару в самолете Москва-Мурманск
Источник: стюардесса загоревшегося самолета "Мурманск-Москва" погибла, спасая пассажиров
Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"
Реконструкции боев Великой Отечественной войны хотят перенести в Мурманск
"Был громкий взрыв": В Мурманске пожар полностью уничтожил жилую квартиру
В Мурманской области на лето ищут кольцевателей птиц
В порт Мурманск зайдет уникальное первое в мире водородное судно
Жители Мурманской области довольны своей жизнью на "четверку"
Динозавры, спартанцы и банщики: в Кировске прошла акция "Хибины-Бикини"
В Мурманске лепят майских снеговиков
Из-за непогоды в Мурманске отменили субботник у памятника Николаю Чудотворцу
На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота
Белуха-"шпион" осталась у берегов Норвегии
В Полярных Зорях над сбитой собакой два дня проезжали поезда, но никто не помог
У берегов Териберки судно с четырьмя рыбаками вынесло на берег
Оленеводы Мурманской области записали видео, чтобы показать, как бесчинствуют браконьеры
В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе