Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"

СЕГОДНЯ 22:52 2019-05-05T23:12:01+03:00

В аэропорт Мурманска для встречи с родственниками пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, прибыл врио губернатора Заполярья Андрей Чибис. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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Сегодня неспокойно одновременно в двух аэропортах России. В столичном "Шереметьево", где при взлете загорелся Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот", и в заполярном "Мурманске", где ждут своих близких, летевших злополучным рейсом 1429, местные жители.

В воздушной гавани Мурманска сейчас организован оперативный штаб, который возглавил врио губернатора Андрей Чибис.

- Взаимодействуем с теми родственниками, которые ждут и не могут дозвониться до родных. Точно скажу, что при любом развитии событий никто не останется без поддержки и помощи. Официальные данные мы постоянно получаем, как только поступит информация о мурманчанах пострадавших в самолете, мы безусловно сообщим, - передает слова Андрея Владимировича из аэропорта корреспондент "КП". - Ситуацию мы держим на контроле. Никого из наших безусловно не бросим, не оставим без поддержки.

Помимо главы региона на место прибыли вице-губернатор Роман Дурягин, глава регионального минтранса Дмитрий Соснин, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU