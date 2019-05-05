Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"
Сегодня неспокойно одновременно в двух аэропортах России. В столичном "Шереметьево", где при взлете загорелся Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот", и в заполярном "Мурманске", где ждут своих близких, летевших злополучным рейсом 1429, местные жители.
В воздушной гавани Мурманска сейчас организован оперативный штаб, который возглавил врио губернатора Андрей Чибис.
- Взаимодействуем с теми родственниками, которые ждут и не могут дозвониться до родных. Точно скажу, что при любом развитии событий никто не останется без поддержки и помощи. Официальные данные мы постоянно получаем, как только поступит информация о мурманчанах пострадавших в самолете, мы безусловно сообщим, - передает слова Андрея Владимировича из аэропорта корреспондент "КП". - Ситуацию мы держим на контроле. Никого из наших безусловно не бросим, не оставим без поддержки.
Помимо главы региона на место прибыли вице-губернатор Роман Дурягин, глава регионального минтранса Дмитрий Соснин, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
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ИСТОЧНИК KP.RU