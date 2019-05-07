Одна из пассажирок горевшего самолета Москва-Мурманск пересела из хвоста салона в начало, что спасло ей жизнь

- Пожалуйста ! Уважаемые журналисты! Не надо мне писать! Я не хочу говорить о том что случилось . О том как такое могло произойти! О том что это не должно было произойти! - написала на своей странице в "ВКонтакте" мурманчанка Людмила Тихонова.

Она - одна из пассажирок рейса Москва-Мурманск, который стал печально известен на всю страну. Напомним, 5 мая самолет, летевший из "Шереметьево" в заполярную столицу, пошел на вынужденную посадку и загорелся при ударе со взлетной полосой. Внутри крылатой машины было 78 человек, только 37 спаслись. Погибло 26 жителей Мурманской области. Многие сгорели заживо. Пассажиры описывают случившееся, как самый настоящий ад.

Мурманчанка Людмила Тихонова этим рейсом возвращалась из отпуска в Греции. Свои записи на личной странице с красивыми фотографиями из солнечной страны она сопровождала хэштегами "#ятихосчастлива".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Людмиле повезло - она выжила. И все благодаря внутреннему чутью.

Как стало известно "КП", у женщины было место в конце самолета. Но уже войдя в салон, она попросила ее пересадить. Бортпроводники пошли на встречу и нашли место в начале салона. Если посмотреть на карту рассадки, то станет понятно, что спастись успели те, кто сидел в начале. Все пассажиры их хвоста не успели выбраться.

Автор: Рушан Каюмов

- Со мной все хорошо! Я сидела на восьмом ряду и серьезно не пострадала. Шок пережитого. Бог с нами! - обратилась к друзьям мурманчанка.

Напомним, 6 мая в 20.00 в центре столицы Заполярья прошла акция памяти о погибших в этой страшной катастрофе. Суда в порту дали протяжный гудок, который разлетелся над городом. Памятник жертвам интервенции, под которым, кстати, находится братская могила, в эти дни усеян красными цветами, свечами и детскими игрушками.

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