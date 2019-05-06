Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту

СЕГОДНЯ 02:00 2019-05-06T03:52:27+03:00

В списке выживших ее фамилии нет.

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"Аэрофлот" опубликовал первый список выживших в ЧП с горящим самолетом Москва-Мурманск. Напомним, борт поднялся в воздух и в него попала молния. После чего он совершил жесткую посадку и загорелся при ударе с землей.

На борту было 78 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили только 37 человек, пять госпитализированы. Среди погибших есть дети.

В числе тех, кто летел на злополучном самолете, была Наталия Крайнова.

- Моя жена летала в Москву к сыну. Он учится на пилота, сейчас на втором курсе. Мечтает о небе и работать в компании "Аэрофлот". Очень любит маму, - рассказал "КП" супруг Наталии Игорь Крайнов.

Сейчас его сын летит в Мурманск из-за ЧП. В списке выживших имени Наталии пока нет. Но в авиакомпании пояснили, что данные еще будут корректироваться.

Напомним, что в Мурманской области из-за трагедии объявлен трехдневный траур.

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ИСТОЧНИК KP.RU