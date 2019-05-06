"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск

СЕГОДНЯ 01:12 2019-05-06T01:12:18+03:00

Выжившие пассажиры сейчас находятся в "Шереметьево", пять человек госпитализированы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров]

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Больше пяти часов длилась неизвестность: никто не знал, сколько человек спаслись из страшного пожара, случившегося вечером 5 мая на борту самолета "Москва-Мурманск" компании "Аэрофлот".

Напомним, на борту было 78 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили только 37 человек, пять госпитализированы.

Только около часа ночи 6 мая компания "Аэрофлот" представила список тех, кто выжил.

- Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться, - отмечают в компании.

Пока что "Аэрофлот" назвал только 33 фамилии из 37.

Первый список выживших пассажиров. Фото: "Аэрофлот"

Сейчас в аэропорту "Мурманск" продолжает работать оперативный штаб. В Мурманской области объявлен трехдневный траур с 6 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU