"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск
Больше пяти часов длилась неизвестность: никто не знал, сколько человек спаслись из страшного пожара, случившегося вечером 5 мая на борту самолета "Москва-Мурманск" компании "Аэрофлот".
Напомним, на борту было 78 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили только 37 человек, пять госпитализированы.
Только около часа ночи 6 мая компания "Аэрофлот" представила список тех, кто выжил.
- Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться, - отмечают в компании.
Пока что "Аэрофлот" назвал только 33 фамилии из 37.
Первый список выживших пассажиров. Фото: "Аэрофлот"
Сейчас в аэропорту "Мурманск" продолжает работать оперативный штаб. В Мурманской области объявлен трехдневный траур с 6 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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