В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-06T06:50:42+03:00

Мурманчане несут цветы и свечи к памятнику жертвам Интервенции. Фото: vk.com/murmanskgroup

Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия

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С 6 мая в Мурманской области объявлен трехдневный траур из-за происшествия вечером воскресенья в аэропорту "Шереметьево". Напомним, здесь в 18.02 взлетел самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск. Но через несколько минут после начала рейса в борт попала молния.

Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Из 78 человек на борту выжили только 37. "Аэрофлот" уже опубликовал имена тех, кто смог спастись. Почти все пассажиры были жителями Мурманской области, в том числе этим рейсом летели глава Североморска Владимир Евменьков и капитан команды "Норманны" Михаил Савченко.

Сотрудники аэропорта в здании аэровокзала организовали уголок, где зажгли свечи, возложили цветы и мягкие игрушки в знак уважения к погибшим в пожаре.

Также мурманчане несут свечи и цветы к памятнику жертвам Интервенции в сквере на улице Ленинградская. И скорбят вместе со всей страной.

Несколько крупных пабликов уже выразили готовность открыть сбор денег для семей выживших и погибших. Но пока счетов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU