Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"

СЕГОДНЯ 00:40 2019-05-06T00:40:50+03:00

Имена погибших и выживших в трагедии с бортом Москва-Мурманск пока неизвестны. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37

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Эти страшные данные прозвучали. Следком официально подтвердил, что на борту сухого джета, который должен был вылететь по маршруту Москва-Мурманск, находились 78 членов человек. Только 37 спаслись, когда борт загорелся... Погибли взрослые и дети.

Сейчас пять человек госпитализированы, остальные находятся в "Шереметьево". Кто выжил, кто погиб? Этот вопрос терзает тысячи людей, и ответа на него нет.

- Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших, очень важно не ошибиться, мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше. Я всем сердцем соболезную тем, кого коснулась эта ужасная трагедия, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в этот тяжелый момент. В Москве с мурманчанами наш представитель, который проконтролирует, чтобы каждый смог комфортно переночевать и добраться домой, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, он возглавил оперативный штаб.

Уже сейчас есть список пассажиров, но при этом неизвестно, кто выжил из пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU