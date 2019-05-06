Администрация Североморска: «Списков пока нет, но мы готовы помогать»
5 мая навсегда станет для кого-то самым черным днем, а для кого-то вторым днем рождения. Напомним, в московоском аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» после того, как в него попала молния. После удара о полосу самолет загорелся. Людей спешно эвакуировали. Однако выжить из 78 человек удалось только 37. Среди них и глава ЗАТО Североморска Владимир Евменьков, который тоже возвращался из столицы домой на этом злополучном рейсе.
Как сообщили «КП» в администрации Североморска, сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель Владимира Васильевича Эдуард Миронов. А вот когда на работу или хотя бы в город вернется сам Евменьков, никто не знает.
- Пока информации о том, кто из североморцев пострадал в пожаре, нет. Сами ждем! Действовать будем по ситуации. Разумеется, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь людям, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Олег Прасов, управляющий делами администрации ЗАТО Североморск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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