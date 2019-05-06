Мама пассажира с горящего самолета Москва-Мурманск: «У сына с невесткой не было предчувствия беды»

Трудно описать словами, что сейчас переживают те, кому удалось спастись из горящего самолета в аэропорту «Шереметьево». Напомним, 5 мая в Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», направляющегося из Москвы в Мурманск, попала молния, и ему пришлось вернуться в воздушную гавань, где он совершил жесткую посадку. После столкновения с землей самолет загорелся, пассажиров эвакуировали, но спастись удалось лишь 37 из 78 человек, находящихся на борту. Выжившие не охотно общаются с прессой, пытаясь прийти в себя после трагедии.

- Петя с Наташей сейчас в Москве у родственников. У них пока шоковое состояние, как впрочем, и у всех нас, - рассказывает мама мурмашинца Ирина Егорова. – Петя позвонил сразу. Спасибо ему большое! По его словам, где-то в 18:40 они попали в грозу и развернулись. Бежали по полосе. Боялись взрыва. Не осознали тогда весь ужас происходящего.

Первым делом, оказавшись в безопасности, Петр позвонил маме и сказал, что они с женой живы. Фото: Из личного архива Петра Егорова

Ребята летали в столицу на майские праздники и вечером 5 мая возвращались домой, чтобы утром выйти на работу. Но у судьбы были свои планы на пассажиров рейса СУ1492.

- Не было у них никаких предчувствий. Позвонили перед отлетом. Настроение было хорошее, - вспоминает последний перед трагедией разговор с сыном Ирина Петровна.

Когда ребята вернутся обратно в Мурманск, не известно. Но уж точно не воспользуются услугами воздушного транспорта и поедут поездом. Сил сесть в самолет пусть и другой у них нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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