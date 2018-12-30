Азбука событий 2018 года в Мурманской области

А - Аэропорт

Международному аэропорту «Мурманск» в скором времени могут присвоить имя последнего российского монарха Николая II, при котором за год до отречения и была основана заполярная столица. Дело в том, что государь стал победителем голосования в конкурсе «Великие имена России». За кандидатуру Романова свой голос на сайте конкурса отдали 71 652 человека.

Многие после оглашения результатов не согласились с подобным решением. Так, региональное отделение партии КПРФ организовало митинг протеста, а Общественная палата Мурманской области попросила Москву вычеркнуть наш аэропорт из списка участников. К тому же, на итоги пыталась повлиять депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая призывала не поддерживать кандидатуру Ивана Папанина (известный исследователь Арктики шел вторым во время конкурса).

Отметим, что на днях аэропорт Мурманска встретил своего 900-тысячного пассажира в 2018 году.

Б - Бронетранспортер

Техника такого типа используется апатитским ДОСОААФом для обучения механиков-водителей категории «Е» Гостехнадзора. Его проходят призывники, которые идут на службу в армию или весной, или осенью. Ребят направляет военкомат. Фото: vk.com/alfaplus.

Многие вспомнят громкую историю января, когда в Апатитах местный житель угнал МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер), после чего протаранил магазин. 29-летний «Шумахер» нашел тягач на полигоне местной автошколы и через лес поехал в город, как оказалось, чтобы купить вина.

На городских улицах гонщик пытался развернуться, и угодил в витрину супермаркета. Не остановил его даже припаркованный рядом автомобиль Daewoo. Задержали мужчину на месте ДТП.

Тогда-то и выяснилось, что за неделю до этого он угнал КамАЗ с территории автобазы КНЦ РАН. По закону ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Тягач же стал героем популярной онлайн-игры «World of tanks». В ней появилась миссия «На таран», главная цель которой протаранить магазин и взять с витрины хлебушка.

В - Взрыв газа

Газ в Ленинском округе взорвался 20 марта: погибли 4 человека.Фото: Виктор КОСТРОВ

Ужасная статистика: каждый год в нашей Азбуке на эту букву одно и то же слово. 20 марта очередной взрыв бытового газа прогремел в доме № 6/1 на улице Свердлова. Хлопок фактически уничтожил три этажа одного из подъездов дома. Погибли четыре человека: случайный прохожий, молодая девушка-репетитор, жилец одной из квартир и сам виновник трагедии. Напомним, 20-летний Максим Попов перед смертью признался, что он намеренно устроил взрыв.

Жильцы дома получили квадратные метры в маневренном фонде.Позже специальная комиссия изучила дом и признала его пригодным для жизни в случае восстановления. Почти на все лето проезд у полуразрушенного здания был запрещен, а пострадавшие этажи закрыли металлическими листами.

29 ноября на заседании Совета депутатов Мурманска сообщили, что из городской казны потребуется выделить 1,6 миллиона рублей на разработку проектной документации аварийно-восстановительных работ.

Г - Гиперборея

В Ковдоре много красивейших мест. Но, если присмотреться, появляются вопросы: а что это и откуда взялось? Кто ставил эти блоки и зачем?Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году было официально объявлено, что Ковдор – столица Гипербореи. Казалось бы, как связан небольшой промышленный город с древней цивилизацией?

Именно в его окрестностях нашли немало артефактов, которые указывают, что здесь столетия, если не тысячелетия, назад жили люди. Например, в Рубиновом каньоне есть голова воина в шлеме – на скале можно увидеть очертания огромного лица с впалыми глазами и орлиным носом. Есть разные версии, кто именно населял Гиперборею – от богоподобных людей до простых северян. В окрестностях Ковдора также нашли карту звездного неба, рунический камень с древними письменами, алтари шаманов и даже следы древнего города: плиты, которые словно сложены в фундамент, и останки лестниц.

«Ковдор – столица Гипербореи» – это новый туристический бренд для Заполярья. В скором времени планируется проложить к артефактам пешие маршруты. Сейчас же добраться до них сложно.

Д - Дети

Чтобы получать пособие на первенца, семье из Мурманской области нужно зарабатывать меньше 68 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство Мурманской области в 2018 году задумалось над тем, как стимулировать рождаемость в регионе. Ответ нашли в дополнительных пособиях.

В настоящий момент более 1 300 молодых семей получают ежемесячную федеральную и региональную выплаты. Так, федеральным законом № 418 предусмотрена выплата пособия в связи с рождением первого ребенка (до достижения им 1,5 лет) в размере 15 048 рублей. Важно, что пособие можно получить в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе. Региональную выплату, 14 000 рублей, начали выплачивать родителям первенца с 1 июля. В этом случае доходы семьи не учитываются, главное, чтобы мама малыша была моложе 26 лет.

В итоге молодая семья может рассчитывать сразу на две выплаты, а именно 29 048 рублей.

Ж - Жара

В Мурманске тающий от жары асфальт в июле засыпали песком.Фото: Виктор КОСТРОВ

Этот июль не привыкшие к милости капризного мурманского лета северяне будут вспоминать еще долго. Еще бы, на Кольский полуостров обрушилась настоящая южная жара. Столбики термометров то и дело подбирались к отметке в +30 градусов. В июле город отметил семь «тридцатников».

По данным синоптиков, хоть июль и был аномально жарким, по средней температуре за месяц он стал лишь четвертым в истории - пальма первенства принадлежит 1960 году. А вот рекордсменом по абсолютно максимальной температуре по-прежнему остается 1972 год с отметкой +32,9 градуса.

Запомнится нам это лет не только южным зноем, но и обилием гроз. С мая по август гром гремел в сопровождении молний больше 220 часов. Кстати, грозы были сухие, что и спровоцировало лесные пожары – по всей области горели сотни тысяч гектаров.

З - Землетрясение

Норвежская служба зарегистрировала толчок в Баренц-регионе. Фото: norsar.nо

Вторая неделя января сразу преподнесла сюрприз стихии. В Кировске на Расвумчоррском руднике произошло второе по силе землетрясение за всю историю наблюдений. Сейсмическое событие было зафиксировано ранним утром, в 6 часов 33 секунды, магнитуда по оценкам специалистов 9 января составила 3,3 балла. Последний раз так сильно Хибины «пошатнулись» в 1989 году, тогда толчок специалисты оценивали в 3,9 балла.

В КНЦ РАН тогда рассказали, что природа землетрясения связана именно с техногенной нагрузкой на природную среду, и исключать повторение таких случаев не приходится. Аналогичный толчок местные жители ощутили в октябре 2010 года. Землетрясение, зафиксированное в районе Кировского рудника, также имело силу до 4 баллов.

И - Инаугурация

Запомнится год также сменой главы столицы Заполярья. Однако и это еще не все. Историческим стал тот факт, что в 2018-м впервые мэром Мурманска стала женщина.

Единогласным решением депутатов горсовета 25 октября Тамара Прямикова избавилась от приставки «временно исполняющая полномочия», которая звучала после ухода Дмитрия Филиппова. Его губернатор пригласила на пост министра развития промышленности и предпринимательства региона. До этого Тамара Ивановна была депутатом пяти созывов горсовета и заместителем его председателя.

К - Капремонт

Один из домов обрел свежий и яркий лимонный оттенок. Фото: правительство Мурманской области.

Результаты этого сезона ремонтов, мурманчане обсуждают до сих пор. Строители не только подлатали лепнину и элементы фасада, но и предали обшарпанным стенам изюминки. Например, в итоге на улице Челюскинцев появился «дом-лимон».

Работы на фасадах зданий возобновились в середине мая. Они вновь начали обрастать лесами, а рядом появились горы стройматериалов. Кроме того, со стен исчезло более 270 рекламных и информационных вывесок.

Времени завершить все запланированные работы строителям не хватило, да и трудились они с нарушениями, которые заказчик оценил в 10 миллионов рублей. Из 302 домов отремонтированы 255, а это 84,3%. Ремонт в 47 домах по всему Заполярью плавно «переехал» на 2019 год.

Кстати, самым пунктуальным оказался Кольский район. Там смогли уложиться в срок.

Л - Ломоносов

Атомных реакторов на борту ПАТЭС всего два.Фото: Виктор КОСТРОВ

Уникальное судно «Академик Ломоносов» пришвартовался на базе «Атомфлота» в мае уходящего года. Первую в мире плавучую атомную электростанцию построили под Петербургом на Балтийском заводе. Судно решили пригнать в Мурманск без ядерной начинки, и загрузить уран здесь. Осенью реакторы наконец-то запустили. В декабре они работали всего на 2,5% от своего потенциала. Впереди тестирование на полной мощности. Все происходящее на ПАТЭС абсолютно безопасно, за этим следит целая команда специалистов.

На борту 6-этажного «Ломоносова» есть бани, столовые, спортзал, бар, магазин, станция для опреснения воды и множество других полезных отсеков. После тестирования его отбуксируют в город Певек на Чукотке, который она и будет питать.

М - Моржи

Легендарное место Мурманска – домик «моржей» на Семеновском озере. Здесь уже 52 года собираются сотни спортсменов, но в этом году над ним нависла угроза. Администрации Мурманска решила создать на противоположном берегу озера спортивно-оздоровительный комплекс, где смогут тренироваться «моржи». Нынешнее место не имеет парковки, автоподъезда, раздевалок и медкабинета – в общем, устарело.

– Получает, старый домик снесут, – подумали мурманчане и провели акцию, окружив дом кольцом, взявшись за руки. А затем отправили письмо в мэрию, с требованием не трогать дом. Сносить или переносить объект передумали, но предложили сделать внутри музей. Вот только спортсмены против экспонатов.

Н - Неоднозначно

Многие памятники, которые были на местах захоронения конкретных людей, перенесены. На расстояние около 10 метров.Фото: Виктор КОСТРОВ

Самый главный мемориальный комплекс Заполярья, посвященный Великой Отечественной войне – Долина Славы. Именно здесь проходят торжественные захоронения останков бойцов, защитивших Кольский Север. В этом году она пережила реконструкцию.

На участке для захоронения расставили могильные камни, но чересчур схематично: надгробия вынесли слишком далеко от конкретных захоронений. Министерство культуры Мурманской области, сослалось на соблюдение эстетики. И указало, что раньше захоронения были хаотичными. В итоге подрядчик согласился перенести несколько надгробий. Закончиться ремонт должен в 2019 году.

О - Обман

Произошла эта грандиозная афера, достойная голливудской экранизации, еще в 2014 году. Но лишь в 2018-м стала публичной. Главное действующее лицо – молодой человек с большими амбициями. Игорь Митрофанов – когда-то управляющий одного из банков в Мурманске. Когда ему требовались деньги, мужчина без зазрения совести брал их прямо из кассы родного банка. Выдавали их подчиненные кассиры. К моменту увольнения, авантюрист успел забрать почти 16 миллионов рублей.

Вся ответственность за украденные деньги легла на двух женщин-кассиров. Чтобы пройти проверки, девушки подкинули в сейф... купюры из банка приколов! Контрольная ревизия выявила их обман, и девушки признались во всем полиции, став свидетелями в уголовном деле начальника. Сам же авантюрист отрицает причастность к краже.

П - Плавдок

Авианесущий крейсер в доке ПД-50. Фото: Константин Летавин.Фото: Соцсети

Катастрофа с ПД-50 произошла в Росляково в ночь на 30 октября. В тот момент из него выводили авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который в итоге удалось отбуксировать на 35-й СРЗ. Правда, с некоторыми повреждениями – на палубу авианосца с дока упал кран, пробив дыру в корпусе корабля. На его восстановление потребуется порядка 70 миллионов рублей.

Причина затопления до сих пор неизвестна, изначально озвучивалась версия – перебои в энергоснабжении, а затем – трещина на корпусе. Речь идет о механическом разрушении сварного шва на отсеке ПД-50. Эксперты считают, что подобный дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего он накренился и утонул.

ЧП не обошлось и без жертв. Четыре человека пострадали, один из них скончался в больнице, а еще один, механик, Виктор Проценко до сих пор числится пропавшим без вести.

Р - Реформа

В 2018-м это слово ассоциируется только с пенсиями. В июле Госдума одобрила в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. Общественные обсуждения реформы вылились в массовые протесты и митинги. Не миновала чаша сия и Кольский полуостров, где на улицы вышли больше двухсот человек.

Губернатор Марина Ковтун поспешила успокоить северян с экранов телевизоров и страниц местных газет, а заодно ответить на самые актуальные вопросы, пояснив, что жители региона будут выходить на пенсию на 5 лет раньше, чем жители теплых регионов России.

Напомним, для северян пенсионный возраст для женщин подняли до 55 лет, а для мужчин – до 60. При этом социальные гарантии сохранились без изменений. Женщинам они будут предоставляться с 50 лет, мужчинам – с 55

С - Сказка

Старина Змей Горыныч еще никогда не пользовался таким ажиотажем - сотни человек пришли его навестить.Фото: Виктор КОСТРОВ

В 1983 году в Мурманске построили игровой комплекс на подъеме к Семеновскому озеру. Вскоре в стране грянули перемены, и в 90-х парк продали частникам. В 2014-м те ушли и убрали все детские площадки, а еще через год мэрия выкупила городок обратно.

Летом 2016 года было принято решение о тотальной реконструкции, и уже осенью на территории заброшенного городка вывесили предварительные эскизы. Затем опубликовали полный план с множеством игровых зон и «летучим кораблем». Летом 2017-го старый городок снесли подчистую, а строительство современной «Сказки» началось осенью того же года, но застопорилось.

С новой силой работы возобновились весной 2018-го. Именно тогда в парке появились авторские скульптуры Владимира Колесникова. Историческое открытие обновленного городка состоялось 29 сентября.

Т - Театры

В России 2019 -й объявлен Годом театров, но в Мурманске и уходящий год прошел под эгидой Мельпомены. Правда, несколько в негативном свете. Остро встал вопрос с реконструкцией драмтеатра. Напомним, ее чуть не сорвал подрядчик, который затянул сроки. Поэтому ответственного за работу сменили, и сейчас они продолжаются. Но проблемы не закончились: у здания бывшего кинотеатра «Атлантика» сменился собственник, и новый владелец решил в разы поднять стоимость аренды. Что фактически означало выселение труппы на улицу. Эту проблемы в правительстве обещали решить.

Без кулис и оборудования оказалось, что сцена драмтеатра более 20 метров в высоту.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

У театра кукол все несколько радужнее: продолжается реконструкция нового здания – бывшего Дома офицеров. Его оформят в духе сказок Ганса Христиана Андерсена. Также 2018 год запомнится уходом ярких театралов: ведущего актера театра Северного флота Алексея Гудина, заслуженного артиста и звезды драмтеатра Валерия Журавлева, бывшего главного режиссера драмы Султана Абдиева.

У - Учительница

5 месяцев борьбы за свое честное имя, потрепанные нервы и вдобавок утраченная зарплата – такое испытание выпало на долю учительницы из Мурманска. Светлана Корнаухова занимала должность заместителя директора и завуча по воспитательной работе в гимназии №3. Здесь 56-летний педагог успешно занималась с учениками общественно-патриотической работой. Заслуженной награды ее ребята так и не получили. Поэтому когда в мае она увидела в социальной сети новость о подобном награждении подростков из Юнармии, с горечью назвала церемонию «показухой» в своем комментарии. На следующий день педагога пытались сократить.

Несмотря на то, что Светлану Борисовну поддержали прокуратура, руководство Юнармии и губернатор Мурманской области, вернуться на любимую работу ей удалось только после суда. В ноябре Фемида официально восстановила преподавателя в должности.

Ф - Фото

Юных нахимовцев запечатлели в сентября. А снимок уже стал одним их самых интересных в этом году. Фото: Time/Юрий Козырев.

Американский журнал Time собрал лучшие, по его мнению, снимки 2018 года. Всего в подборке 100 работ со всего мира.

– Через объективы фотографов мы увидели травмированных студентов, вышедших из окровавленных классных комнат, и смотрели, как горит Калифорния. Мы попрощались с последним в мире самцом северного белого носорога и посмотрели в глаза политическим лидерам во время разногласий. Среди невзгод и конфликтов были моменты и вдохновения: королевская свадьба, которая показала современный брак; олимпийский спортсмен, летящий с невероятной скоростью, – говорится в описании статьи.

Среди фотографий есть одна, сделанная в Заполярье. Известный военный фотограф Юрий Козырев запечатлел учащихся мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Юрий Козырев сотрудничал с Times, один из самых талантливых фотографов не только нашей страны. Он работал в Афганистане, Ираке, Бахрейне, Йемене, Тунисе, Египте и Ливии. Сотрудничал с Times.

Х - Хибины

За годы борьбы за охрану Хибинского горного массива территория парка сократилась почти на треть.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Настоящее событие в мире экологии и охраны природных ресурсов произошло 19 февраля в Москве. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Мурманской области национального парка «Хибины». Работа над этим проектом велась более 10 лет, если считать современный период, а если копнуть глубже, то более ста – в 1917 идея о создании нацпарка впервые была озвучена известным географом Вениамином Семеновым-Тян-Шанским.

Уникальный рельеф, редкие виды растений, ледники, сформировавшиеся несколько сотен лет назад, и священные места саамов, – все это удастся не только сохранить, но и открыть людям, возможно, с другой стороны.

В течение всего года велась работа по определению учреждения, которое будет управлять территорией в 80 тысяч гектаров. Ему предстоит разработать положение о национальном парке, провести межевание земель и организовать охрану.

Ц - Центр области

Любопытство может привести к маленькому открытию. В 2016 году школьник Роман Иванов из Кировска задался вопросом – где находится центр Мурманской области, и вместе с преподавателем Людмилой Еникеевой они стали разгадывать эту тайну, чтобы 26 мая 2018 года в Ловозеро для установки знака, обозначающего центр Заполярья, отправилась целая делегация.

Памятная табличка обосновалась около дома на улице Пионерская.

Сам географический центр находится на 68°00’15” северной широты и 35°00’35” восточной долготы. Это чуть дальше установленного знака – не в самом селе, а на Сейдозере. Однако мировая практика показывает, знаки, обозначающие подобные центры, удобнее устанавливать в населенных пунктах. Можно сказать, что нашему региону необыкновенно повезло. Например, центр России находится вдали от цивилизации в труднодоступном районе плато Путорана.

Ч - Чудотворец

Уже история: открытие памятника Чудотворцу 28 июля.Фото: Олег ФИЛОНОК

Святой Николай Чудотворец считается покровителем мореходов, рыбаков и, конечно же, воинов-североморцев. Поэтому неудивительно, что памятник, посвященный ему, решили установить наряду с Москвой, Находкой и Севастополем именно в Мурманске. Идея принадлежала путешественнику Федору Конюхову, который едва спасся во время кругосветного путешествия. Установка монумента высотой 6,5 метра началась 6 июня.

На торжественное открытие с шарами и пением церковного хора, которое состоялось в Мурманске, 28 июля прибыл сам путешественник, глава Заполярья Марина Ковтун, сити-менеджер Андрей Сысоев, депутат Госдумы Алексей Веллер и другие почетные гости.

Ш - Шоу

У северян было много поводов включить телевизор. В мае «Пятница» показала заполярный выпуск «Орла и решки». Его ведущие побывали в Териберке, в Мурманске и Кировске. В том же месяце и все на том же канале известный кондитер Ренат Азгамов провел в столице Заполярья отбор в свое шоу, а в ноябре вышел «Секретный миллионер»: Алексей Павлов приехал в город и прикинулся бедным. Тоже в ноябре на «Ю» вышел выпуск «Обмена женами», главными героями которого стали мурманчане Ксения и Алексей Меркушкины. Девушка уехала в Москву, чтобы семь дней жить с чужим супругом и понять, что надо изменить в своем браке. А вот актер Арарат Кещян, наоборот, из Москвы приехал в Мурманск, где снял новый выпуск передачи «Нефакт» про ленд-лиз и порт.

Этой осенью также состоялась премьера проекта «Местные». Одна из короткометражек была посвящена Кольскому полуострову. Еще северяне засветились в разных соревнованиях. Команда знатоков «Норманны» в эфире НТВ на «Брейн-ринге», а комики Евгения Холод и Дмитрий Гладченко - в «Открытом микрофоне» на ТНТ.

Щ - Щедрость

Деревушка Пояконда располагается на самой границе Мурманской области и Карелии. Живет здесь от силы два десятка северян. Среди них всего лишь один ребенок, Карина Козлова. На учебу 14-летней девочке приходится ездить в школу соседнего Зеленоборского - это крупный поселок в Кандалакшском районе. Но в последнее время эти 50 километров все труднее преодолеть. Автобусы отказываются от маршрута, по которому почти никто не ездит.

В феврале Октябрьская железная дорога решилась на беспрецедентный шаг. Их поезд «Мурманск - Петербург» будет делать лишнюю остановку в Пояконде... ради одного человека. А именно, Карины, которой так нужно попасть в школу.

Тем не менее поезд вовсе не сбавит темпа следования. Напротив, состав будет приходить на конечную станцию раньше приблизительно, на час.

Э - Эксперимент

В Мончегорске нашелся единственный родственник погибшей от инсульта «женщины с таксой». Фото: личный архив подруги Галины Амахиной.

В Мончегорске благодаря собаке удалось выяснить личность северянки, которая внезапно скончалась от инсульта во время прогулки в парке. Волонтеры решили провести эксперимент и привели таксу по кличке Лиза на то самое место, где лежала ее хозяйка.

Когда ей скомандовали «Домой!», она уверенно повела людей к выходу из парка. Она перешла дорогу по пешеходному переходу и побежала к своему двору. Такса вывела волонтеров к подъезду дома. Песик деловито засеменил по лестнице. И встал, как вкопанный, напротив двери, жалобно поглядывая на ребят. Именно здесь жила в свое время хозяйка вместе с Лизой. От соседей удалось узнать, кому принадлежит квартира и установить личность хозяйки смышленого животного.

Умничку Лизу приютила семья из Мончегорска. Она хорошо себя чувствует, но до сих скучает по женщине.

Ю - Юбилей

Муниципалитеты и районы Заполярья подготовили выступления для юбилейного концерта.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Ну и, конечно же, 2018 год стал юбилейным для всей Мурманской области. 28 мая наш регион отметил свое 80-летие. Практически каждое мероприятие, будь то открытие памятника, семинар или выставка были приурочены именно к этому важному событию.

В сам праздничный день в столице Мурманской области состоялось сразу несколько концертов. На главном, состоявшемся на стадионе Профсоюзов, выступил известный певец Александр Маршал, и прошла целая презентация региона, в которой каждый ее район рассказал о себе и о тех достижениях, которые свершились за эти десятилетия.

Так, в праздничном сборнике Мурманскстата, сообщается, что общая протяженность железных дорог в регионе на начало 2017 года составляет 1 205 километров, а протяженность всех дорог в принципе -5 600 километров. Если примерить эти цифры к мировой карте, выяснится - их протяженность перекрывает путь от Мурманска до Мадрида. Интересно, что 1959 году населения области било рекорды молодости - средний возраст около 26-ти лет, площадь же жилых помещений в регионе составляет 19 квадратных километров. По территории это почти как карликовое государство Науру!

Я - Явления

Мы надеемся, что в наступающем 2019 году у вас будет время на прогулки, созерцание природы и красоты вокруг. А Заполярье богато на все перечисленное!

В середине августа на Терском берегу наблюдали северное сияние на голубом небе.

В КНЦ РАН раскрыли секрет аномалии, изображенной на снимке фотографа из Кировска. Фото: Сергей Шестихин.

Есть немало явлений, природу которых сложно объяснить. В марте у Шонгуя наблюдали странный светящийся объект: огни зависли над лесом, где нет жилых домов. Несколько минут они были неподвижны, а потом улетели. Фотограф из Кировска увидел на одном из озер ледяной шип, словно растущий от поверхности. Оказалось, что это маленькое чудо природы - скелетный кристалл льда. Научное объяснение нашлось и у загадочных кругов под Ковдором. Ими оказались пропарины, широко распространенные и достаточно полно изученные на Байкале.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет Вас с наступающим Новым годом!