Белые шарики, живой хор и пышный ритуал освящения: фоторепортаж с открытия «Николая Чудотворца»

29 Июль 15:01 2018-08-02T17:05:38+03:00

На торжественной церемонии царило столпотворение - северяне до отказа забили оба пролета огромной лестницы, два крыла новой прогулочной зоны и всю «Аллею влюбленных» [видео]

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В небе деловито жужжал квадрокоптер, а в зарослях шиповника - пчелы. Солнце обдавало землю палящим зноем. Вот так, в условиях экстремальной жары, в Мурманске открывали новый памятник - монумент в честь Николая Чудотворца. Сотни северян пришли поучаствовать в церемонии 28 июля. Такого ажиотажа не бывает даже на праздниках. За всю историю Мурманска главная городская лестница не заполнялась людьми настолько плотно.

Сразу же после доставки в Мурманск памятник накрыли зеленой сеткой. Но за пару часов до открытия ее сменили на белое покрывало.Фото: Виктор КОСТРОВ

Превосходный живой хор стал жемчужиной праздника. Он приятно выделялся на фоне «пошлой» музыки из колонок.Фото: Виктор КОСТРОВ

Для лучшего обзора некоторые мурманчане залезали на гранитные бордюры нового сквера. Два крыла прогулочной зоны были построены параллельно рукам «Чудотворца».Фото: Виктор КОСТРОВ

Надувные шарики тревожно бились в сетке, как-будто подпрыгивали от нетерпения.Фото: Виктор КОСТРОВ

Пусть квадрокоптер завистливо жужжит в небе. Все равно с родительских плеч лучше видно!Фото: Виктор КОСТРОВ

Путешественник Федор Конюхов, который и предложил возвести в Мурманске памятник Николаю Чудотворцу, прибыл на торжественную церемонию со своей семьей. Скиталец предстал перед северянами в своем монашеском образе: длинная ряса, шапка-клобук и крест на цепочке. Федор Филиппович, к слову, имеет духовный сан. Среди VIP-гостей присутствовали, также, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, депутат госдумы Алексей Веллер, контрадмирал Северного флота Владимир Гришечкин, митрополит Симон, глава атомфлота Вячеслав Рукша и, конечно же, глава региона.

- Чуть более ста лет назад неподалеку от нынешнего ДК имени Кирова был заложен храм Николаю Мерликийскому (он же «Чудотворец» Ред.). Ему не суждено было сбыться. Но сегодня как будто возвращается духовная и историческая справедливость. На Мурмане это самый почитаемый святой. Трудно выразить всю степень благодарности Федору Филипповичу Конюхову, его соратникам и семье. Всем, кто изначально поверил в эту идею и начал ее воплощать, - обратилась к мурманчанам Марина Ковтун, губернатор Заполярья.

Священнослужители исполняли не только молитвы, но и народные песни.Фото: Виктор КОСТРОВ

Желающие взглянуть на открытие «Чудотворца» заполонили всю «Аллею влюбленных» у подножья лестницы.Фото: Виктор КОСТРОВ

Отдельные мурманчане (главным образом, люди зрелого возраста) крестились возле памятника и направляли ему свои молиты.Фото: Виктор КОСТРОВ

Незадолго до открытия памятника многие поругивали его в интернете. Но посмотрите - какой ажиотаж!Фото: Виктор КОСТРОВ

Белые шарики взмыли в солнечное небо. Красивая тень заскользила по соседним домам.Фото: Виктор КОСТРОВ

Церемония освящения «Чудотворца» получилась пышной и зрелищной.Фото: Виктор КОСТРОВ

Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон выглядел эффектно в своем торжественном облачении.Фото: Виктор КОСТРОВ

Митрополит Симон окропляет водой новый памятник. Ритуал освящения близится к финалу.Фото: Виктор КОСТРОВ