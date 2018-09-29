«Понравится всем на свете, и взрослым и детям»: в Мурманске открылась «Сказка»

СЕГОДНЯ 20:16 2018-09-29T20:32:38+03:00

Пожалуй, за всю историю Мурманска такой красоты в городе еще не было... Фото: Виктор КОСТРОВ

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- Не-е-ет, мама, не надо домой! Я не хочу уходить, давай еще побудем здесь, - пищит крохотная девочка.

Маленькая мурманчанка упирается и горько плачет.

- Мы домой сходим, покушаем и вернемся, - уговаривает ее мама.

Девочку легко понять. Она, как и все дети, хочет провести побольше времени в настоящей «Сказке». Так называется новый детский городок, который открылся в Мурманске сегодня, 29 сентября.

Маша, медведь и волшебная щука. Угадайте, где тут скульптура?Фото: Виктор КОСТРОВ

РАНЬШЕ ХУЖЕ БЫЛО

Летающий корабль - игровой комплекс из тренажеров и горок.Фото: Виктор КОСТРОВ

С прежним не сравнить! Вот первые слова, которые просятся при посещении этого удивительного парка аттаркционов. Вокруг - «море» детских площадок и по-настоящему творческих скульптур. Все они сделаны на тему русских сказок. В кои-то веки патриотизм «поженили» с красотой. Наверняка это место станет любимым для всех мурманчан. Мы решили узнать мнение первых посетителей.

- Мне понравился летучий корабль. Там интересно. Можно лазить, и еще там куча всего. Но только там куча народу сейчас, неудобно. Вот бы хоть чуть-чуть поменьше. И еще на дерево лазить понравилось, - заметил маленький мурманчанин Саша.

Видимо, паренек покорял скульптуру «Дуб Лукоморья» тайком от бабушки, потому что женщина не в восторге от подобных упражнений.

- Не нравится мне, конечно, что все залезают на скульптуры и бегают по газонам. Надо, чтобы родители предупреждали об этом своих детей. А так, просто прекрасно все сделано. Все организовано красиво. Я в восторге! - добавила бабушка Саши, Людмила Ковалева.

Саша успел поиграть на воздушном корабле и вскарабкаться на Дуб Лукоморья - все понравилось.Фото: Виктор КОСТРОВ

Довольной осталась и городская долгожительница, 89-летняя Роза Гудкова.

- Я живу в Мурманске с самого детства, родилась еще в 1929-м году. Видела я старый городок. Ходила сюда раньше со своими внуками, но здесь неудобно было. Ну что вы, да он ни в какое сравнение не идет с новым. Сколько радости детям. Это же прекрасно! Такое не в каждом городе бывает. Только в нашем прекрасном Мурманске. Молодцы наши власти. Город украшают. Недостатков не заметила. Все ухожено и красиво. Очень благодарна им! Сегодня пришла сюда со своей правнучкой, - рассказала нам пенсионерка Роза Гудкова.

Неплохо устроился зайц в сумке у лешего: транспорт и фуд-корт одновременно.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Сейчас все намного лучше, чем раньше. Все нравится. Красиво и для деток подходит, - заметила мурманчанка Ольга Куриш.

- Внешне все супер! Уверен, понравится всем на свете, и взрослым и детям, - в рифму высказался внук северянки, дошкольник Максим Стародубов.

В центре детского городка, на приподнятой площадке - скульптурная композиция по сказке «12 Месяцев».Фото: Виктор КОСТРОВ

- Узнал об открытии из интернета, - рассказывает мурманчанин Александр, пришедший с двумя дочками, Эвелиной и Катей. - Красивый парк, хорошие фигурки, много качелей. Я любил это место всегда. Мы в детстве, в 90-х бегали тут по башням и крепостным стенам. Прикольно было! Жаль, что сейчас их убрали. Но тогда внутри городка особо не было аттракционов, только качели.

Гигантский разноцветный еж вызвал восхищение у детворыФото: Виктор КОСТРОВ

- Мне очень понравился дракон! Собираюсь залезть на него и посмотреть сверху. Еще очень хочу посмотреть водяного, - сказала маленькая Эвелина.

Старина Змей Горыныч еще никогда не пользовался таким ажиотажем - сотни человек пришли его навестить.Фото: Виктор КОСТРОВ

Девочка говорит про разноцветную сказочную скульптуру. Новый городок изобилует ими. Высота разнится: от роста 2-летнего малыша и вплоть до уровня третьего этажа.

Ответственные родители сажали своих детей себе на шею, а не на авторские скульптуры.Фото: Виктор КОСТРОВ

Все эти сказочные фигурки создал украинский скульптор Владимир Колесников. А студенты мурманского арктического университета (факультет дизайна) помогали мастеру. Внутри каждой статуэтки - прочный каркас из железной арматуры. Снаружи - твердый бетон.

Половина тридесятого царства... и парочка маленьких скалолазов впридачу.Фото: Виктор КОСТРОВ

Огорчает, конечно, что многие (да что там, все) детишки лазали по скульптурам. С одной стороны, забавно смотреть, как бедного Змея Горыныча облепили со всех сторон. С другой - горько. А вдруг сломают?

Ролевики в образе средневековых войнов дополняли сказочный антуражФото: Виктор КОСТРОВ

- Я понимаю, когда люди взбираются на скульптуру на полметра-метр, чтобы сфотографироваться. Но когда родители начинают поднимать своих детей выше собственного роста, те рискуют упасть. Меня это очень пугает. Мы проходим, говорим родителям, что этого делать нельзя из соображений безопасности, но они не понимают - начинают возмущаться, - заметил директор МАУК «Мурманские городские парки и cкверы» Александр Накай. - А сами фигуры все-таки довольно устойчивые, надежно закреплены. Со временем мы сделаем таблички, которые будут напоминать родителям о безопасности их детей.

Кстати, этот момент юмористически обыграл в своем обращении со сцены Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

- Есть среди Вас кто-нибудь, кто ломает игрушки, ребята?

- Нет!

- И я тоже никогда не ломаю игрушки! Так что, давайте постараемся сохранить всю красоту, которую сделали для нас создатели детского городка.

Со временем возле скульптур разместят таблички с призывом не забираться на фигурки и «не портить искусство».Фото: Виктор КОСТРОВ

А еще в церемонии открытия приняли участие Алексей Веллер (бывший мэр Мурманска, ныне депутат госдумы), и Тамара Прямикова (заместитель градоначальника).

Андрей Сысоев торжественно разрезал красную ленточку вместе с Тамарой Прямиковой и Алексеем Веллером.Фото: Виктор КОСТРОВ

ДЕКОРАЦИЯ ВМЕСТО КРЕПОСТИ

Строители сдержали свое обещание сохранить в архитектурном облике антураж 1980-х. Правда, лишь отчасти. Да, новую крепостную стену они построили в стиле прежнего детского городка.

Миленькие ростовые куклы встречали ребят на входе в «Сказку».Фото: Виктор КОСТРОВ

Но, во-первых, «старинный» кирпичный вал тянется отнюдь не по всей огромной территории. Так, процентов на 20%: чуть-чуть с западной и совсем «капельку» с восточной стороны. А по большей части городок окружает строгая черная ограда. Конечно, она красивая и высокая, но не восхитительная. Дешево и сердито, так сказать.

Во-вторых, все башенки с кирпичной оградой - просто муляжи. Внутри крохотные технические каморки, надежно запертые на замок. А подъем и выход на крепостную стену, как раньше, вообще не предусмотрен.

- Вспоминаю свое детство... По мне первый вариант городка поинтересней был! Можно было залезть на башню и побегать вокруг по крепостной стене, мы с ребятами часто так играли, - поделилась с нами впечатлениями молодая мурманчанка Вера Попова. - А теперь крепостная стена - это просто экспонат. А еще, я не знаю, будут ли интересны детям эти скульптуры. Ведь это всего лишь сказочные персонажи. Ребятам все-таки больше хочется полазать, для них важнее аттракционы. Раньше тут была хорошая, широкая горка. Особенно здорово было зимой кататься

Эй, избушка-51, на холодной земле сидеть вредно! Каждый северянин должен знать об этом.Фото: Виктор КОСТРОВ

Но в целом, Вера отметила, что все здорово. По крайней мере, пока скульптуры не сломали. Определенные опасения по этому поводу есть, и не только из-за маленьких скалолазов. Дело в том, что вокруг городка пролегает квартал с «наливайками». В этих притонах местные алконавты закладывают за воротник в режиме 24/7.

Средневековые стражники стерегут главный вход. И не зря. Кругом кварталы с барами-наливайками.Фото: Виктор КОСТРОВ

Так что, на ночь «Сказку» будут запирать. От тех, кто «выпил и стал козленочком». Крепкие ворота располагаются в северной и восточной части городка. Для посетителей «Сказки», кстати, откроют отдельное кафе на территории городка.

Кащей над златом селфится? Ну, лишь бы не чах...Фото: Виктор КОСТРОВ

В отдельном материале мы собрали для Вас полную историю этой «детской крепости» у Семеновского озера, начиная с момента ее постройки в начале 1980-х.