2018-11-01T18:16:08+03:00
Политика

Новая глава Мурманска

В столице Заполярья состоялась инаугурация первой женщины-мэра Тамары Прямиковой
Екатерина КОНОТОП
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На торжественной церемонии собралось множество гостей.На торжественной церемонии собралось множество гостей.Фото: Екатерина КОНОТОП
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«Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования город Мурманск соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Мурманской области, Устав муниципального образования город Мурманск и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска!» - положа руку на устав города Мурманска, произнесла первая в истории женщина-мэр Тамара Прямикова.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, депутат Госдумы Алексей Веллер, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, сити-менеджер Андрей Сысоев, депутаты Облдумы и Совета депутатов, командование Северного флота и почетные граждане города.

- Сегодня знаменательный день в истории города Мурманска. Я вас поздравляю и двумя руками голосую за решение депутатов горсовета. Это высокое доверие, и вы его заслужили без всякого сомнения, - уверена глава Заполярья. - Вы добросовестный, трудолюбивый, честный, порядочный человек. Такой вас знают горожане, депутаты и администрация города. Мурманскую область назвали регионом победившего феминизма, и я думаю, что это не самая плохая победа. Ведь женщины способны долго, упорно и кропотливо идти к намеченной цели – такова наша природа. И я уверена, что у вас все получится!

Присутствующие на церемонии подарили Тамаре Ивановне свои поздравления, цветы и искренние улыбки, на что она ответила всем взаимностью:

- Я хочу поблагодарить всех за доверие. Мы живем в удивительном городе, который задумывался как форпост России на Севере. Наш город еще очень юн, ему всего 102 года, но каждая страница его истории написана золотыми буквами. Теперь нам продолжать эти традиции, высоко нести гордое звание мурманчанина. И у нас все получится, потому что мы команда.

Вновь избранный глава муниципального образования поблагодарила горожан и депутатов Совета депутатов Мурманска за оказанное доверие и заверила в том, что будет действовать исключительно в интересах жителей заполярной столицы, продолжая усиленную работу на благо муниципального образования.

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