В Мурманске кассиры подменили 16 миллионов рублей на деньги банка приколов

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-21T11:55:05+03:00

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К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

- Леночка, у нас проверка из центрального офиса, открывай кассу!

У заведующей кассой мурманского отделения банка «Юниаструм» Елены Перфильченко* после слов начальника отделения все поплыло перед глазами. Потому что она знала, что лежит в хранилище и чего там нет.

Как под гипнозом взяла ключи, провела аудиторов к хранилищу, открыла им дверь...

- Мне надо срочно позвонить, - вдруг сказала она. - Буквально на пару минут. Подождите меня здесь!

Но ни через пару минут, ни через пару часов женщина не вернулась - улизнула из офиса через черный ход. Проверяющие напряглись и стали работать с особой тщательностью. И обнаружили крупную недостачу. В кассе банка была дыра в 16 миллионов рублей. Вернее, деньги были, но ненастоящие. Девять миллионов рублей, 57 тысяч евро и 48 тысяч долларов купюрами банка приколов были аккуратно упакованы в пластиковые пакеты со всеми необходимыми подписями и печатями. Всего 24 пачки.

Как выяснится, пролежали подделки в хранилище больше трех лет и выдержали десяток проверок.

ЗАХОДИЛ ПО-СВОЙСКИ

Перфильченко не сбежала, а пришла в полицию с повинной. Вместе с ней - вторая кассирша банка Ирина Артамонова. Только они имели доступ в хранилище. И обе оказались в заложниках у заместителя управляющего их отделением Игоря Митрофанова.

- Все началось в 2014 году. Я только недавно устроилась сюда, как Митрофанов стал подходить и говорить, что ему нужна определенная сумма. Вернуть обещал часа через два-три, - вспоминает Елена. - Как я могла ему перечить? Он же начальник. Решила, что тут такие порядки. Он брал пару миллионов и шел спокойно через весь офис, никого не стесняясь.

Поначалу Митрофанов слово свое держал. Весной и летом 2014 года несколько раз «одалживал» у банка кругленькие суммы и каждый раз исправно их возвращал.

- Мне он не объяснял, зачем ему деньги, но я так поняла, что для каких-то наших крупных клиентов - помочь им с кредитами, - говорит Перфильченко.

Скорее всего, Митрофанов помогал бизнесменам увеличивать кредитные лимиты в других банках. Схема простая: человек хочет взять заем, но на нем уже висит долг. Он должен показать своему банку, что деньги у него есть. Тут появлялся Митрофанов и ссужал нуждающегося наличкой. Та оказывалась на его счете, банк получал выписку со множеством нулей и выдавал коммерсанту новый кредит. Через пару дней деньги возвращались Митрофанову, скорее всего, с процентами.

- Он не запрещал мне говорить об этом. Видно было, что огласки не боится. Я решила, что все делается с ведома руководства, - сокрушается Перфильченко.

16 миллион рублей подделками! Настоящие деньги банка ушли в чужой карман. Фото: архив "КП"

В ЗАЛОЖНИКАХ У НАЧАЛЬНИКА

Аппетиты Митрофанова росли, он позаимствовал уже восемь миллионов рублей. И тут случилась первая заминка. Деньги он не вернул ни в оговоренный день, ни на следующий. Особенно Перфильченко беспокоилась из-за того, что на днях должна была улететь в отпуск.

До ее последнего рабочего дня Митрофанов отдал только два миллиона. Пришлось посвятить во все Ирину Артамонову, ведь в отсутствие Перфильченко доступ к хранилищу был бы только у нее.

- Было видно, что Ира очень удивлена. Но спорить не стала, - вспоминает Елена. - Возможно, Митрофанов сам ей все рассказал.

Когда Перфильченко вышла после отпуска на работу, оказалось, что Митрофанов не только не отдал оставшиеся шесть миллионов, но и взял еще десять.

- Мы чувствовали себя заложниками. Надо было рассказать обо всем руководству или полиции, но мы просто боялись, - объясняет Артамонова. - Никаких записей ни мы, ни Митрофанов не вели. То есть никаких доказательств того, что деньги у него, не было. А материальная ответственность-то на нас!

Следующие полтора года женщины вспоминают как страшный сон. Они чуть ли не каждый день звонили Митрофанову, который уже уволился из банка. Ездили к нему домой. Тот не прятался, а рассказывал о 40 миллионах, замороженных на счетах, обещал взять кредит, чтобы не подставлять «девочек». Но так ничего и не сделал.

Теперь Митрофанов и вовсе отрицает, что брал наличные из хранилища.

- Этот человек не имел никакого права брать деньги из хранилища. Даже если он самый большой начальник в этом банке. Любые операции - приход и расход - в хранилище должны быть задокументированы, и для них должно быть основание. Тут не может быть двух мнений, - уверен исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.- Но почему кассирши это делали? Представьте себе, что вы работаете в банке. И вам говорят: либо ты это делаешь, либо завтра мы тебя увольняем. Люди элементарно боятся потерять работу. И для них не существует механизма, который помог бы безболезненно жаловаться на такие случаи. На Западе всегда есть независимая линия для жалоб на такие требования руководства - даже после исполнения этих требований.

КАК ОБДУРИТЬ КОМИССИЮ

Деньги в хранилище надо было чем-то заменить. И Перфильченко с Артамоновой принялись колесить по всему Мурманску в поисках купюр банка приколов.

- Покупали везде: в гипермаркетах, канцелярских и книжных магазинах, в точках с детскими игрушками, в киосках, - вспоминает Ирина. - Даже не помню, сколько денег на это потратили - все было как в тумане.

Каждый квартал в отделение приходила комиссия - считать деньги в кассе. Этого дня женщины ждали со страхом. Но, как ни странно, все шло гладко.

- Во время ежеквартальной проверки пересчитывали только количество пачек, - говорит Перфильченко. - Труднее пришлось с ежегодной комиссией.

Тут уже аудиторы подходили к делу всерьез - все пачки пропускали через машинку для пересчета денег, билет из банка приколов они вычислили бы на раз. Пришлось идти на хитрость. Наличку перед проверяющими раскладывали на столе. Все деньги из хранилища туда не помещались, поэтому одна кассирша выкладывала свежие пачки, а вторая убирала проверенные. Длилось это часов пять-шесть, под конец все дико устали. Тут-то женщины и начали подсовывать ревизорам уже пересчитанные пачки. А с фальшивками только делали вид, что вскрывали пакеты, и убирали их назад, якобы уже пересчитанные.

- Это все были плановые проверки. А в апреле 2017 года аудиторы пришли без предупреждения, - объясняет Перфильченко.

К тому моменту «Юниаструм» объединили с банком «Восточный», и новое руководство решило провести полную ревизию.

После объединения многие клиенты забирали деньги. А отдавать было нечем - в хранилище-то пачки подделок! Тогда напарницы стали брать валюту и покупать на нее рубли в других банках. А когда с наличными стало получше, меняли рубли обратно на доллары и евро. Разницу в курсах приходилось покрывать из своего кармана. Зато когда в конце 2014-го за один доллар давали чуть ли не сто рублей, Перфильченко и Артамонова даже немного заработали на продаже валюты. Но всю прибыль внесли в кассу, покрыв часть долга Митрофанова.

ПОСТСКРИПТУМ

Неудавшийся «Волк с Уолл-стрит»

Игорь Митрофанов - человек в Мурманске известный. Правда, слава эта недобрая. Сейчас он на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба. Еще до того как прийти в банк, Митрофанов работал биржевым брокером и активно предлагал свои услуги высокопоставленным людям. Сбережения ему доверили начальник местного отделения Сбербанка, депутат Мурманского горсовета и супруга председателя Северного флотского военного суда. Каждому из них брокер обещал выгодно вложить деньги, но дивидендов никто не получил. И тут тоже никто не подписывал никаких бумаг, все делалось под честное слово.

Ущерб от его действий оценивают в 83 миллиона рублей. Эпизод с 16 миллионами, позаимствованными из «Юниаструма», рассматривается судом вместе с другими похождениями Митрофанова. Перфильченко и Артамонова проходят по делу как свидетели.