Мурманчанам впервые показали, что внутри атомной станции «Академик Ломоносов»

Вот уже полгода в Кольском заливе стоит уникальная плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Впрочем, гигантское сооружение из стали, похожее на скалу, плохо просматривается из города. Еще бы, она скрыта сопками, которые окружают мурманскую базу «Атомфлота».

Туда-то мы и направились 11 декабря, чтобы поучаствовать в интересной экскурсии. Мурманчан впервые пустили внутрь плавучей станции. Такой шанс «Атомфлот» предоставил журналистам и общественным наблюдателям (среди которых секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования энергии Сергей Жаворонкин и мэр города Полярные Зори Максим Пухов).

Так сейчас выглядит «прихожая» плавучей атомной электростанции.Фото: Виктор КОСТРОВ

«Ломоносов» насчитывает 6 этажей, перемещение между которыми происходит на лифте или по системе трапов. Коридоры между отсеками достаточно широкие, чтобы не провоцировать клаустрофобию. Потолки, конечно, низковаты, но этим «грешат» все суда.

В коридорах достаточно места, чтобы 3 взрослых человека прошли бок о бок.Фото: Виктор КОСТРОВ

На борту находятся 2 реактора, контрольный зал для управления ими и машинное отделение, которое использует пар с охлаждающего контура. На «Ломоносове» также есть каюты для персонала, роскошная комната для конференций, 2 столовых (обычная и офицерская), курительная, бассейн, две бани (финская и русская), тренажерный зал, магазин, бар и медицинский кабинет. В отдельном отсеке располагается станция для опреснения воды. Имеются и запасные генераторы электричества, на дизеле.

Небольшой зал, где находится команда (или «смена») по управлению реакторами.Фото: Виктор КОСТРОВ

Некоторые помещения уже «сданы под ключ». Другие до сих пор дорабатываются. Сложности связаны с поставками импортной техники, в том числе, от компании «Шнайдер Электрик». В России, к сожалению, не осталось своих заводов электроники и арматуры.

Отсек с опреснителями воды и запасными генераторами энергии.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Состав команды - 86 человек, включая приборщиков, камбуз и «вахтовиков». Курчатовский институт осуществляет у нас научное руководство. Обогащение у нашего атомного реактора довольно медленное. Отличается от военных объектов, где важна оперативность, и от ледоколов. Сейчас реактор работает на 2,5% от своей мощности. Он вырабатывает пар, который уходит на конденсат. Пока мы только подтверждаем работоспособность. Подходим к испытанию паровой турбины, которое еще ни разу не проводилось, - пояснил нам ответственный сдатчик плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», сотрудник «Балтийского завода» Александр Ковалев.

Лифт предназначается для персонала станции, а он внушительный по численности - почти 90 человек.Фото: Виктор КОСТРОВ

Нам так и не удалось увидеть сами реакторы. Для этого пришлось бы проходить через сложную систему защиты и надевать спецодежду.

В самом центре снимка находится знаменитая кнопка «A3» - аварийное глушение реактора.Фото: Виктор КОСТРОВ

Кстати, с самого начала «Академик Ломоносов» называли плавучей тепловой атомной электростанцией (ПАТЭС). Это не совсем верно. Как пояснил нам Александр Николаевич, такое гордое название объект получит лишь в 2019 году, когда его отбуксируют в город Певек и подключат паровые трубы с трансформаторной подстанцией. А пока что объект официально «кличут» плавучим энергоблоком (ПЭБ).