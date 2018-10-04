Власти Мурманской области объяснили, почему задержалась реконструкция в Долине Славы

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-04T15:28:57+03:00

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Ледяной ветер, хмурые осенние сопки... Мемориальный комплекс встречает нас неприветливо. И только зеленая трава не вяжется с понурым ландшафтом. Она покрывает 4 большие площадки для захоронения. Здесь покоятся павшие воины. Их могильные памятники выстроились ровной шеренгой по краям площадок. Трудно поверить, что они стали поводом для затяжного конфликта.

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ПАПА?

Во времена Великой Отечественной войны множество солдат отдали свою жизнь ради Заполярья. Кости продолжают лежать в сопках и братских могилах на северо-западе области. Вот уже 35 лет поисковики самоотверженно разыскивают останки солдат. Каждый год происходят захоронения в Долине Славы. Правда, мемориальный комплекс в 70 километрах от Мурманска обветшал. Недавно началась реконструкция. Заодно проектировщики поменяли расположение могильных плит на площадках для упокоения. Поисковики возмутились.

Мурманский поисковик Константин Добровольский категорически против новой системы обелисков.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Очень многие памятники, которые были на местах захоронения конкретных людей, перенесены. На расстояние около 10 метров. То есть люди покоятся с одной стороны, а памятники перенесли на другую. Это безобразие! Если мой дед похоронен здесь, я сяду на могилу рядом с ним и поговорю. Люди приходят на кладбище к родственникам, здороваются, делятся своими горестями и радостями. И для меня это очень важно, поскольку я видел слезы и горе людское. Видел, как дети захороненных воинов приезжают, падают на колени у могилы и говорят: «Ну, здравствуй, батя! Мы видели, как тебя увозили на фронт, только таким ты и остался в нашей памяти». А куда они теперь придут? Они спросят: «Почему наш могильный обелиск перенесли на другую сторону?» – с горечью заметил координатор поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. – Мы в свое время согласовывали расположение могил только в шахматном порядке.

Так выглядела площадка для захоронений раньше. Спереди - столбы, на дальнем плане - могильные камни.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В сложившейся ситуации северянин обвиняет проектировщиков. Они должны были сузить расстояние между памятниками. Тогда все обелиски идеально вместились бы в площадку, с сохранением логики захоронений. Но проектировщик не согласен с этим.

- Раньше памятники стояли в середине площадки. Родственникам надо было взять и пройти по чьей-то могиле, чтобы возложить цветы. Поэтому мы и приняли решение немного раздвинуть памятники по краям, от могил. Чтобы было удобнее и красивее. Чтобы людям (иностранцам в том числе) не стыдно было приезжать. Изначально мы рассматривали 3 варианта размещения. Общим решением, с Думой и военкоматом, приняли этот, - пояснил зам. начальника управления капитального строительства Мурманской области Роман Сергеев.

Роман Сергеев полагает, что красивый внешний вид - самый важный параметр для мемориального комплекса.Фото: Виктор КОСТРОВ

Кстати, поисковики участвовали в этом обсуждении на всех этапах, но в итоге все получилось не так, как задумывалось первоначально.

КОМПРОМИС

- Память тоже должна быть эстетичной! Ведь мы воспитываем детей на ее основе, - горячо увещевает председатель комитета по культуре и искусству Заполярья.

Сергей Ершов заметил, что при разработке нового облика Долины Славы учитывался опыт других регионов.Фото: Виктор КОСТРОВ

Ледяной ветер треплет распечатки с фотоснимками в руках Сергея Ершова. Позади – та самая площадка с идеально ровными надгробиями. Власти Мурманской области устроили встречу с журналистами в Долине славы 3 октября, чтобы пояснить свою точку зрения.

- Мы перебрали огромный пласт информации насчет мемориальных захоронений: Пескаревка, Мамаев Курган, Сапун-Гора в Севастополе. Потом кладбища в Смоленске и бывшем Сталинграде, - поясняет Сергей Борисович, листая фотоснимки. – Видите? Там везде единообразные надгробия на ухоженной территории. А в Долине Славы абсолютно все захоронения были совершенно хаотичными. Помните фильм «Два Капитана»? Там учитель Саши Григорьева говорил: «Палочки должны быть перпендикулярны!».

Решение по поводу ровных надгробий окончательное. Перемещать их не будут. В комитете по культуре уверяют, что новые могильные камни находятся максимально близко к именным захоронениям. Со временем каждый из них украсят табличкой с фотографией.

К счастью, в другом вопросе проектировщики пошли навстречу заслуженному поисковику. Речь идет о захоронении советских летчиков. Ранее их имена хотели вынести на 4 «братских» обелиска. Но теперь на место вернут все 10 индивидуальных надгробий. Точно также поступят с 12-ю могильными камнями солдат, погибших в концлагере «Наутси». В свое время их останки лично захоронил мурманский краевед Михаил Орешета. Он, кстати, тоже принимал участие в обсуждении проекта.

Поэтому реконструкция в Долине славы несколько задержится. Но сдать объект обещают в соответствии с графиком.