2018-09-06T16:47:23+03:00
Политика

Льготы по-старому, пенсии – по-новому

В думу Мурманской области внесен законопроект, сохраняющий меры соцподдержки гражданам, не достигшим пенсионного возраста
Анна СТЕПАНОВА
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Правительство региона обещает сделать все, чтобы изменения в пенсионном законодательстве оказались безболезненнымиПравительство региона обещает сделать все, чтобы изменения в пенсионном законодательстве оказались безболезненнымиФото: Мария СОЛЕЕВА
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Во вторник, 4 сентября, в областной думе Мурманска состоялось очередное заседание. На повестке дня самый животрепещущий вопрос – обсуждение законопроекта о пенсиях и то, как в новых условиях сохранить льготы для северян.

– Мы сегодня с коллегами обсуждаем комплекс мер по смягчению законодательства для будущих пенсионеров Заполярья, – объяснила журналистам губернатор Марина Ковтун.

Что с Севером?

В июле Государственная дума в первом чтении одобрила закон о повышении пенсионного возраста, и его общественные обсуждения продолжаются до сих пор. С каждым днем количество вопросов у населения продолжает увеличиваться.

– Согласно федеральному законодательству, жители Крайнего Севера будут выходить на пенсию на пять лет раньше, чем жители теплых регионов России. Если говорить конкретно о Мурманской области, то мы не повышаем пенсионный возраст, в наших нормативных актах он остается прежним. Таким образом мы защищаем будущих пенсионеров и создаем более комфортные условия для выхода на пенсию, – сообщила глава региона Марина Ковтун. – Есть также нормативные акты, которые касаются людей предпенсионного возраста, мы для них сохраняем льготу по налогу на транспорт.

Получается, что на Кольском полуострове пенсионный возраст для женщин планируется поднять до 55 лет, а для мужчин – до 60. При этом социальные гарантии (транспорт, коммунальные платежи) сохранятся без изменений. Женщинам они будут предоставляться с 50 лет, мужчинам – с 55, независимо от того, каким станет новый возраст выхода на пенсию.

– Бюджетом предусмотрены средства на сохранение этих мер соцподдержки. Напомню, что он формируется на три года, и пока мы говорим только о периоде до 2024 года, – уточнила Марина Васильевна.

Помогут дети

– Говоря о возрасте, мы забываем о важном аспекте для женщин. Те, кто проработал в районах Крайнего Севера 15 лет и более при наличии двух детей уже могут воспользоваться возможностью более раннего выхода на пенсию, – отметил на встрече зампредседателя думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко.

Его поддерживает и член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

– Хотелось бы сказать пару слов о сохранении здоровья трудоспособного населения. Люди должны быть мотивированы быть здоровыми, чтобы поспособствовать этому предлагается выделять дополнительные два дня, в которые человек сможет пройти диспансеризацию.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой акцентировал внимание собравшихся на другой теме – на обращениях граждан, которые поступили в думу:

– С момента внесения законопроекта в адрес депутатов поступило около 50 обращений от северян. В большей части они содержали просьбы не поднимать пенсионный возраст. Мы разделяем обеспокоенность земляков, ведь для нас главное – сохранение льготного возраста выхода на пенсию. Сейчас мы готовим свои предложения в федеральный центр, опираясь на поступившие инициативы.

Сергей Михайлович отметил, что после выступления президента тональность обращений изменилась, и жители стали выдвигать свои предложения, как доработать законопроект. Например, ввести в него определение «работник предпенсионного возраста».

– Сейчас многие обеспокоены, что на пенсии им будет сложно найти работу или переквалифицироваться. Ни для кого не секрет, что люди, достигнувшие пенсионного возраста, не уходят на пенсию сразу, а продолжают трудиться, – заметил депутат Госдумы Алексей Веллер. – И я хочу подчеркнуть: сейчас вопросу трудоустройства пенсионеров уделено большое внимание, вплоть до того, что предлагается ввести уголовную ответственность для работодателя за незаконное увольнение. Однако, по моему мнению, нельзя закладывать в новый пакет законов только административно-репрессивные методы. Финансовые стимулы для нанимателя окажутся куда эффективнее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня стало известно, что в думу региона внесен законопроект, сохраняющий меры социальной поддержки тем, кто достиг пенсионного возраста.

– Фракция «ЕР» большинством голосов поддержала данное предложение. В переходный период до достижения жителями Мурманской области установленного пенсионного возраста все ныне действующие льготы будут сохранены, – прокомментировал новость зампредседателя думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко.

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