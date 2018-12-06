Итоги проекта «Великие имена России»: Аэропорт Мурманска назовут в честь Николая II

Мурманск в конкурсе «Великие имена России» оказался в пятерке лидеров по количеству проголосовавших. Так, за кандидатуру последнего императора династии Романовых свой голос отдали 71 652 человека. Однако в Заполярье вокруг голосования разгорается конфликт, что не осталось без внимания Кремля.

Конкурс проводился с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа.Фото: Скриншот сайта

Как все началось

Более половины всех международных аэропортов носят собственное имя. В России таких немного, и в большинстве случаев они названы в честь знаменитых летчиков или космонавтов. Исправить ситуацию, а заодно и сплотить население решили на федеральном уровне, организовав конкурс «Великие имена России».

Отдать свой голос можно было несколькими способами. Основной - проголосовать на сайте, альтернативный - отправиться в пункт сбора голосов. Их организовали в музеях и образовательных учреждениях Заполярья.

Открылось голосование 11 октября, причем с каждым этапом отбора внимание к нему росло в геометрической прогрессии. Изначально выдвигались претенденты на имя, а со временем сформировалась десятка лучших. По заявлению кураторов проекта, предлагали имена местные жители. В финале отбора осталось только три человека: император Николай II, полярник Иван Папанин и летчик Борис Сафонов. К середине ноября в лидеры вырвался государь.

Смена курса

Кажется, что все изменилось, когда в игру вступила бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. По условиям конкурса, голосовать можно не только за аэропорт своего региона, и Наталья Владимировна решила повлиять на результаты выборов в Мурманской области. Сначала она обратилась к россиянам с просьбой поддержать кандидатуру Николая Романова, а после начала выступать против его конкурента Ивана Папанина. Депутат напомнила о прошлом исследователя Арктики и его работе комендантом Крымской ЧК.

Наталья Поклонская на открытии часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев и бюста последнего российского императора Николая II возле здания прокуратуры Крыма.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- В его обязанности входило не только вести «расследования» против контрреволюционных элементов, но и собственноручно приводить смертные приговоры в исполнение, - написала Поклонская на своей странице в соцсети. - Не дадим же свершиться такой несправедливости. Давайте постоим за нашу общую память и память невинно замученных предков!.

Под занавес голосования, 22 ноября, Иван Папанин начал опережать Николая Романова, выигрывая у него почти 4 тысячи голосов. А через несколько дней прозвучало заявление Поклонской и все вернулось на круги своя - последний император нашей страны вернул себе лидерство. Только вот среди населения разразился настоящий конфликт. Масла в огонь подлил еще тот факт, что об инициативе в негативном ключе высказались родственники Бориса Сафонова, мнения которых об участии его в голосовании вообще не спросили.

Во все колокола

На днях члены общественной палаты Мурманской области обратились в Общественную палату России (ОПР) с просьбой исключить аэропорт города-героя из участников проекта в связи с тем, что большинство жителей региона высказались против переименования.

- Не хотелось бы, чтобы главенствующей оказалась чужая воля, а не само желание мурманчан. Ведь никто в начале конкурса не агитировал голосовать против определенного кандидата. Если часть общества выступает с протестом, то не стоит ли остановиться? - обращается к читателям «КП» руководитель общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков.

Дело в том, что на первом этапе отбора Общественная палата России ввела ограничения на выдвижение кандидатов, исключив из их состава политических деятелей за последние сто лет.

- Потому что не все копья еще сломаны. Николай II бы автоматически не попадал в шорт-лист, но за два дня до окончания выдвижения кандидатов ОПР отменил это решение. И мы не препятствовали, ведь не было никакой негативной реакции и попыток нас всех поссорить, - добавляет Юрий Юрьевич.

Организаторами конкурса выступили Общественная палата России, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

На вопрос «КП», почему решение пленарного заседания региональной палаты от 28 ноября было отправлено в Москву так поздно, руководитель объяснил:

- Последние две недели мы обращались к Общественной палате по этому поводу, и в итоге пришлось писать официальную бумагу, специально собирать пленарное заседание, на котором проводилось голосование и члены нашей палаты, присутствующие на собрании согласились с этим решением. Окончательный текст обращения мы после отправили членам палаты Мурманской области по электронной почте, и они должны были дать либо свое согласие, либо несогласие. Как только мы получили 19 положительных ответов, последние нам пришли в субботу, в воскресенье я все отправил в Москву, – рассказал Мананков.

Объясним, чтобы решение палаты было признанным легитимным с ним должны согласиться 19 и больше человек.

- Добавлю: анкеты финального этапа считали без нашего присутствия, хотя подтверждаю, что я лично их перекладывал, но не считал. Стопочка Романова была в два с половиной раза больше, чем стопки Папанина и Сафонова вместе взятые. У меня вызывает сомнения, что каждая галочка в этих анкетах принадлежит отдельно проголосовавшему человеку. Но мы отправили данные, чуть более 10 тысяч анкет, - подчеркивает руководитель.

Реакция несогласных

Против переименования аэропорта выступили и мурманские коммунисты. В Мурманске 15 декабря намереваются провести акцию протеста.

- Отделение партии действительно намерено провести акцию против переименования. Либо митинг, либо пикет. Заявка уже подана, и на днях мне должны рассказать о ее судьбе, уточнив точное место проведения, - поделился ранее лидер мурманских коммунистов Геннадий Степахно.

По словам Геннадия Васильевича, конкурс имен для 47 аэропортов страны изначально не имел особого смысла и таким способом власти хотят переключить внимание людей с более важных проблем.

Место митинга пока не определено.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Придумали какую-то чушь. Я считаю, надо просто оставить «Город-герой Мурманск» без всяких вопросов, - подчеркнул Степахно.

Более того, глас жителей услышали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил: мнение недовольных результатами опроса не останется без внимания.

- Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет, - подчеркнул он.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Стариков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества»:

- Хочу сказать, что мы должны примирить нашу историю, в том числе и в топографии, поэтому я не вижу ничего плохого, если в Мурманске будет аэропорт Николая II. При этом я очень хочу, чтобы аэропорт имени Сталина появился в Волгограде. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация - это одна ниточка государственности.

Подробнее в рубрике «По сути дела» с Николаем Стариковым.