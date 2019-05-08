Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Трагедия в аэропорту «Шереметьево» перевернула с ног на голову жизнь десятка семей из Мурманской области и отозвалась острой болью в сердцах всех без исключения северян. Пожар, вспыхнувший после жесткой посадки на борту Sukhoi Superjet, который выполнял рейс СУ1492 Москва - Мурманск, унес жизнь 41 человека. 26 из погибших - это жители Заполярья.
- В авиакатастрофе «Шереметьево» один ребенок погиб и еще трое пострадали. Правда, обошлось без госпитализации, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. - Сразу после трагедии детский омбудсмен при президенте России Анна Кузнецова предложила свою помощь, а также она хотела знать о состоянии пострадавших детей и о дальнейшей судьбе тех, кто остался без отца или матери. К счастью, у нас нет деток, оставшихся после этой авиакатастрофы круглыми сиротами.
Сейчас Бориса Семеновича нет в Мурманске. Но после своего возвращения во второй половине мая он намерен вместе с органами опеки поинтересоваться судьбами тех маленьких северян, в чьи семьи пришла беда. В первую очередь, Коган узнает, как случившееся повлияет на учебу, организацию досуга и летнего отдыха ребят. В случае необходимости уполномоченный скорректирует ситуацию.
- Все эти дни на мою страницу приходят многочисленные слова поддержки и соболезнования от уполномоченных по правам ребенка из других субъектов нашей страны, особенно от коллег с Северо-Запада, - отмечает Борис Коган.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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