Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-08T14:32:13+03:00

Сейчас Бориса Семеновича нет в Мурманске. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Слова поддержки и соболезнования приходят от уполномоченных по правам ребенка со всей страны

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Трагедия в аэропорту «Шереметьево» перевернула с ног на голову жизнь десятка семей из Мурманской области и отозвалась острой болью в сердцах всех без исключения северян. Пожар, вспыхнувший после жесткой посадки на борту Sukhoi Superjet, который выполнял рейс СУ1492 Москва - Мурманск, унес жизнь 41 человека. 26 из погибших - это жители Заполярья.

- В авиакатастрофе «Шереметьево» один ребенок погиб и еще трое пострадали. Правда, обошлось без госпитализации, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. - Сразу после трагедии детский омбудсмен при президенте России Анна Кузнецова предложила свою помощь, а также она хотела знать о состоянии пострадавших детей и о дальнейшей судьбе тех, кто остался без отца или матери. К счастью, у нас нет деток, оставшихся после этой авиакатастрофы круглыми сиротами.

Сейчас Бориса Семеновича нет в Мурманске. Но после своего возвращения во второй половине мая он намерен вместе с органами опеки поинтересоваться судьбами тех маленьких северян, в чьи семьи пришла беда. В первую очередь, Коган узнает, как случившееся повлияет на учебу, организацию досуга и летнего отдыха ребят. В случае необходимости уполномоченный скорректирует ситуацию.

- Все эти дни на мою страницу приходят многочисленные слова поддержки и соболезнования от уполномоченных по правам ребенка из других субъектов нашей страны, особенно от коллег с Северо-Запада, - отмечает Борис Коган.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU