Мурманчанка Алиса Федорова отвозила сына на лето в Белгород, а на обратном пути погибла в «Шереметьево»

Смерти абсолютно безразлично, какие планы у тебя на ближайшее будущее и есть ли люди, которым ты жизненно необходим. Не пощадила дама с косой и 29-летнюю маму из столицы Заполярья Алису Федорову, которая возвращалась домой роковым рейсом СУ1492 Москва - Мурманск. Девушка сидела на месте 13Е, а, как показывает расследование авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево», шансов выжить у пассажиров, занимавших места дальше 10 ряда, практически не было.

- Алиса в школе была очень веселой, открытой и отзывчивой. Односельчане несут цветы и вспоминают ее. Учителя Туломской школы рассказывают, за какой партой она сидела и как отвечала на уроках. Жаль, что все так случилось, - говорит знакомая трагически погибшей Алисы Федоровой, с трудом сдерживая слезы.

На майские праздники девушка летала к своим родителям в Белгород, привезла им на лето двухлетнего сынишку. И буквально за пару дней до трагедии в «Шереметьево» сетовала на своей странице в соцсетях, что скоро придется возвращаться назад в холод. Но вернуться в весенний Мурманск ей уже было не суждено… Как и еще сорока пассажирам Sukhoi Superjet, выполняющего тот роковой рейс. А ведь дома, в аэропорту «Мурманск», Алису Федорову ждал любимый муж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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