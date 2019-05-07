2019-05-07T16:39:17+03:00
Происшествия

"Я буду в центре психологической поддержки" - митрополит Мурманский улетел в Москву из-за трагедии в Шереметьево

В столицу уже прибыли родственники погибших и пострадавших
Мария ПАШЕНКОВА
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Митрополит уехал сразу после траурного митинга, который состоялся в Мурманске 6 мая.Митрополит уехал сразу после траурного митинга, который состоялся в Мурманске 6 мая.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В эти дни, ставшие черными из-за трагедии в Шереметьево, где 5 мая загорелся самолет Москва - Мурманск, тяжело и выжившим, и родственникам погибших. Первых затравили за то, что они смогли выйти из охваченного огнем салона. Другим предстоит генетическая экспертиза для опознания останков. Со всеми вовлеченными в эту беду работают психологи.

Сегодня также стало известно, что в Москву улетел митрополит Мурманский Митрофан, который недавно возглавил епархию.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Я буду в центре психологической поддержки, там сейчас находятся все родственники, буду с ними говорить, поддерживать, - сообщил он порталу "Приходы.ру".

Вчера, 6 мая, в храмах Мурманска прошли панихиды по погибшим. Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что церковь готова оказать всем нуждающимся необходимую пастырскую помощь и духовную поддержку.

Катастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека, в том числе 26 жителей Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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