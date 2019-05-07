Мурманский психолог призвал остановить травлю выживших пассажиров самолета Москва-Мурманск

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-07T13:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Из 78 человек на борту рейса Москва-Мурманск выжили только 37. Им сейчас невероятно тяжело: они видели своими глазами, как гибнут люди, испытали страх и ужас от того, что оказались в ловушке. Но многие, кто смотрел на трагедию, случившуюся 5 мая в "Шереметьево", со стороны, обвиняют живых в том, что они... живы.

Претензий много. Мол, сидящие в начале самолета, спасали свой багаж и заблокировали выход для пассажиров из хвоста. Укоряют и тех, кто снимал пожар на видео - почему не спасали?

За выживших заступился мурманский психолог Андрей Валамин. Он призывает не линчевать в социальных сетях пассажиров, а также воздержаться от комментариев в их адрес.

- В шоковой ситуации поведение человека может определяться самыми глубинными инстинктами, и самосохранение здесь - в первом ряду. И часто человек оказывается в такие минуты паники в суженном состоянии сознания. Спасая свою жизнь, как любое живое существо, даже самое высокоорганизованное. И далеко не все героически спасают ближнего. Поверьте, я знаю о чем говорю, такая профессия. Опыт многих массовых катастроф подтверждает это раз за разом. Позже у части спасшихся развивается разной степени "вина выживших", одно из самых тяжелых депрессивных переживаний, - написал Валамин на личной странице в Facebook.

Он советует людям осторожно комментировать трагедию. И остановится на скорби, но не травле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший пассажир самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"

Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом (подробности)

Пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск: "Самолет прыгал по взлетке, в него попала молния"

Встречающие не могут дозвониться до своих родных (подробности)

Источник: стюардесса загоревшегося самолета Мурманск-Москва погибла, спасая пассажиров

Опубликован список пассажиров, которые летели на Sukhoi Superjet 100 (подробности)

В связи с ЧП открыта "горячая" линия

На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)

Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска

По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"

В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб (подробности)

Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи

Родные пассажиров до сих пор точно не знают о судьбе близких (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"

В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37 (подробности)

"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск

Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров] (подробности)

Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту

В списке выживших ее фамилии нет (подробности)

В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево

Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707123" frameborder="0"></iframe> Мурманск оплакивает жертв катастрофы в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU