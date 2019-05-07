Мурманский психолог призвал остановить травлю выживших пассажиров самолета Москва-Мурманск
Из 78 человек на борту рейса Москва-Мурманск выжили только 37. Им сейчас невероятно тяжело: они видели своими глазами, как гибнут люди, испытали страх и ужас от того, что оказались в ловушке. Но многие, кто смотрел на трагедию, случившуюся 5 мая в "Шереметьево", со стороны, обвиняют живых в том, что они... живы.
Претензий много. Мол, сидящие в начале самолета, спасали свой багаж и заблокировали выход для пассажиров из хвоста. Укоряют и тех, кто снимал пожар на видео - почему не спасали?
За выживших заступился мурманский психолог Андрей Валамин. Он призывает не линчевать в социальных сетях пассажиров, а также воздержаться от комментариев в их адрес.
- В шоковой ситуации поведение человека может определяться самыми глубинными инстинктами, и самосохранение здесь - в первом ряду. И часто человек оказывается в такие минуты паники в суженном состоянии сознания. Спасая свою жизнь, как любое живое существо, даже самое высокоорганизованное. И далеко не все героически спасают ближнего. Поверьте, я знаю о чем говорю, такая профессия. Опыт многих массовых катастроф подтверждает это раз за разом. Позже у части спасшихся развивается разной степени "вина выживших", одно из самых тяжелых депрессивных переживаний, - написал Валамин на личной странице в Facebook.
Он советует людям осторожно комментировать трагедию. И остановится на скорби, но не травле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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