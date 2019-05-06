Мурманчан зовут собраться в память о погибших в пожаре в "Шереметьево"

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-06T17:17:03+03:00

В 20.00 северяне соберутся у памятника жертвам интервенции. Фото: Виктор КОСТРОВ

А в храмах области проходят панихиды.

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Северяне потрясены трагедией в аэропорту "Шереметьево", где 5 мая загорелся самолет Москва-Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Весь день люди несут цветы, свечи, игрушки в аэропорт "Мурманск" и к памятнику жертвам интервенции. А вечером здесь призывают собраться всем, кто хочет почтить память погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Сегодня в 20.00 у памятника жертвам интервенции собираются люди, чтобы вместе почтить память северян, погибших на борту самолета. Сам планирую быть. У кого есть желание - приходите, - позвал северян врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Также сегодня в храмах Мурманской области проходит панихида по погибшим в пожаре.

- Помощник командира 43 дивизии ракетных кораблей СФ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук в Никольском храме штаба Северного Флота совершил заупокойную панихиду по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево. За богослужением молились начальник штаба СФ вице-адмирал Владимир Гришечкин, заместитель командующего СФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Владислав Павлов, зам. командующего СФ вице-адмирал Виктор Соколов, офицеры, военнослужащие, служащие штаба СФ, - рассказали в пресс-службе Североморской епархии.

В храмах Мурманской области прошли панихиды по погибшим в "Шереметьево". Фото: Североморская епархия

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ИСТОЧНИК KP.RU