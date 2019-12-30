Андрей Чибис подвел итоги 2019 года в Мурманской области

Мы стали жить лучше или хуже? Когда как не за пару дней до Нового года задавать себе этот вопрос. Итоги прошедших двенадцати месяцев подвели и в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис на «Форуме СМИ» рассказал журналистам, с какими показателями регион встретит 2020 год.

- Год у меня неполный, я работаю чуть больше девяти месяцев, - начал Андрей Владимирович. - Доход областного бюджета составил плюс 18,5 миллиардов, налоговые поступления увеличились на 13, 1 миллиарда рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличились на 4,3 миллиарда рублей.

О проектах

Отдельным блоком в отчете стояли большие проекты, которые или уже начала воплощаться, или были утверждены и скоро по ним должны перейти от бумажных планов к делу.

- Было принято решение о создании первой в Арктике территории опережающего развития «Столица Арктики», которая даст примерно 24 тысячи новых рабочих мест. Есть договоренности о создании Арктического центра судостроения и судоремонта, Арктического полигона испытаний, о перезагрузке МГТУ, перезапуске проекта создания Мурманского транспортного узла. Запущено строительство угольного терминала «Лавна», проектирование специализированного морского терминала «Тулома».

О строительстве

О том, что в Мурманской области надо запускать новые стройки, в уходящем году говорили очень часто. Не случайно в регионе менялись профильные министры: сначала вместо Леонида Кана пришел Максим Рудь, а затем в кресло руководителя ведомства села Оксана Астахова. Есть ли чем гордиться министерству?

В 2019 году из аварийного жилфонда были переселены 573 человека, 132 семьи получили деньги на покупку жилья, капремонт был сделан в 258 домах, установлены 80 новых лифтов. В Североморске, Полярном и Печенге построили детские сады, в Полярных Зорях — физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Мурманске - межшкольный стадион. Капитальный ремонт прошел в Долине Славы и театре кукол, а работы начались в краеведческом музее, в Североморске (школа на 1200 мест), Кировске (спортцентр и горнолыжный подъемник), Мурманске (открытый каток с искусственным покрытием).

Итоги 2019 года.

О ЖКХ

В сфере ЖКХ подводить итоги всегда сложно. Работы здесь всегда непочатый край, и многие достижения тонут в море жалоб и нареканий.

Впрочем, стоит заметить плюс. Например, летом в Териберке наконец ликвидировали 20-летнюю свалку мусора. Жителям 600 домов вернули 124 миллиона рублей, которые они переплатили за отопление в 2018 году. Была создана Управляющая компания в Мурманской области, которая должна составить конкуренцию компаниями, уже работающим в регионе. Как отметил Андрей Чибис, сейчас за многими такими УК стоят управленцы из других регионов. Поэтому они заинтересованы в перекачке денег «наверх», тогда как финансов на решение проблем почти не остается.

Отдельной строкой идет уход от мазутозависимости региона. Буквально на днях правительство поддержало соответствующую дорожную карту по региону. План подразумевает глубокую реконструкцию систем тепло- и электроснабжения Мурманской области. Главный пункт — отказ ресурсников от мазута в пользу природного газа. Помогать в этому Заполярью будут «Газпром» и «НОВАТЭК». Ожидается, что уже в первой половине 2020 года появится график перехода теплогенерации на новый вид топлива. А пока центр поддерживает бюджет региона, в котором мазут делает дыры. На его покупку для нового отопительного сезона Москва выделила 3 миллиарда рублей.

О медицине

Без медицины в разговоре о проделанной работе никуда. Здесь, как и в случае с ЖКХ, работы еще много — не расслабишься. Но похвастаться профильному министерству есть чем.

Так, были построены четыре ФАПа (в Чапоме, Мишуково, Чаваньге, Килпъявре), еще два — в Магнетитах и Щукозеро — капитально отремонтированы; открыты 12 врачебных и доврачебных кабинетов, на дороги вышли 56 новых машин скорой помощи. Запущено отделение ранней помощи детям на базе областного Детского дома, также в Мончегорской ЦРБ впервые сделали химиотерапии для онкобольных. Чтобы врачи не уходили из профессии, им повысили зарплаты и разрешили приватизировать служебные квартиры, Для пациентов важными будут следующие показатели: ожидание исследований сократилось до 7 дней вместо 14, очередь на рентген — в 15 раз.

Итоги 2019 года.

Одной строкой

- Мы не стали мельчить, а упомянули только самые крупные проекты. Главное, что мы хотим сделать Мурманскую область привлекательным для жизни регионом, раскрыть ее потенциал, - подчеркнул Андрей Владимирович.

Итоги 2019 года.

Итоги 2019 года.