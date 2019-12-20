В Мурманске появится территория опережающего развития

Сейчас в Заполярье работает территория опережающего развития (ТОР) «Кировск». Но уже скоро к ней присоединится «сестра»: федеральное правительство поддержит инициативы Мурманской области по созданию ТОР «Столица Арктики» и введению режима свободного порта Мурманск.

Радостные для Заполярья решения озвучили на выездном заседании президиума Госкомиссии РФ по вопросам развития Арктики в Мурманске, которое провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Перед встречей вице-премьер и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом с вертолета осмотрел места реализации перспективных проектов по берегам Кольского залива, ознакомился с ходом строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и с производственными мощностями ФГУП «Атомфлот».

На площадке «Атомфлота» состоялось выездное заседание президиума.

Основным вопросом повестки дня стало создание системы преференций для новых проектов Арктической зоны РФ. Зам. председателя правительства России подчеркнул, что федеральный центр прислушался к мнению арктических регионов, и прежде всего Мурманской области, о насущной необходимости режима особого благоприятствования инвестиционной деятельности на Крайнем Севере. И проект закона о создании сбалансированной системы преференций для развития новых инвестпроектов в Арктике уже подготовлен, согласован правительством и должен быть внесен в Госдуму в I квартале 2020 года. В основном речь идет о нефтегазовых проектах, однако преференции будут также предоставляться проектам по добыче твердых полезных ископаемых и проектам развития инфраструктуры. Кроме того, с 2020 года в Арктике начнет работу Агентство по развитию человеческого капитала, задачей которого станет кадровое обеспечение новых инвестпроектов.

Также Юрий Трутнев сообщил, что для поддержки перспективных проектов в Мурманской области, в первую очередь проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК», в регионе будет создана территория опережающего развития. Она получит название «Столица Арктики».

- Прошу Минвостокразвития вместе с регионом в месячный срок внести в правительство проект соответствующего постановления, - сказал вице-премьер.

Кроме того, поддержку получила заявка порта Мурманск на получение статуса свободного порта, по аналогии с Владивостоком.

Андрей Чибис представил основные инвестпроекты, которые могут войти в состав ТОР «Столица Арктики», - это Мурманский транспортный узел, морской терминал ПАО «ФосАгро», транзитный контейнерный терминал, ЦСКМС ОАО «НОВАТЭК», база берегового обеспечения шельфовых проектов, береговой нефтяной терминал.

Режим ТОР упрощает осуществление амбициозного проекта создания международного арктического кластера «Новый Мурманск», позволяя реализовать его прямо на территории порта.

Глава региона отметил, что федеральные преференции для экономики Севера создают ту базу, на которой можно и нужно создавать новое качество жизни людей в Арктике.

- Принятые решения позволят снизить издержки инвесторов, что жизненно необходимо для развития экономики региона и Арктики в целом. Так, снижение коэффициента стартового платежа для недропользователей с 1,5 до 1 уже дало возможность структурировать проекты по разработке месторождений на Кольском полуострове. Мы также обсудили вопрос модернизации нашего технического образования, чтобы готовить кадры для масштабных проектов по освоению Арктики. То есть главный вопрос обсуждаемой повестки - подъем экономики. Это увеличивает поступления в бюджет, а значит, дает возможность воплощать в жизнь новые социальные проекты, - подчеркнул Андрей Чибис.