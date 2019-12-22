В Североморске открылся новый детский сад на 75 мест

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-22T13:00:02+03:00

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20 декабря в Североморске открыл свои двери новый детский сад на 75 мест. Дошкольное учреждение построено в рамках национального проекта «Демография» и уже практически готово принять к себе юных северян.

На церемонию открытия заглянул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который поблагодарил строителей за хорошую работу.

- Получился очень хороший детский сад. Везде прошел – пытался придраться и искал недоделки. Пока не нашел. Мне все очень понравилось. Здесь тепло, уютно, комфортно, – отметил глава заполярного региона.

Строительство нового детсада обошлось областному и муниципальному бюджету почти в 146 миллионов рублей. Здесь есть комнаты для детей до года, для малышей до двух лет и для детей от двух до трех лет. У каждой группы своя спальня, игровая комната, туалеты, буфетная. Кроме того, в здании обустроен зал для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет и пищеблок.

Лицензионные процедуры должны закончиться в конце января, так что в феврале садик уже смогут посещать маленькие северяне.

ИСТОЧНИК KP.RU