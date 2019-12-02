Управляющая компания Мурманской области приступила к обслуживанию 35 домов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-02T14:16:14+03:00

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Не прошло и двух недель, как на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса было объявлено о создании ООО «Управляющая компания Мурманской области». И вот новая жилищная организация уже заработала.

- Областная УК приступила к своим обязанностям 1 декабря. Пока она обслуживает 35 многоквартирных домов в Мурманске. Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба. Есть две аварийных бригады и две машины для них. Кстати, им уже пришлось трижды выезжать для устранения аварий, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. - У управляющей компании есть необходимый парк техники. В штате на сегодняшний день трудятся около 50 человек, которые обеспечены спецодеждой и необходимым инструментом. При увеличении обслуживаемого жилфонда компания готова кратно увеличить число специалистов и техники.

Как заметил Андрей Чибис, жилфонд новой УК достался непростой, но, тем не менее, от компании ждут высокого качества работы.

Под управление новой жилищной организации перешли в основном двухэтажные и трехэтажные дома по адресам: переулок Арктический, 4, 6, 7, проспект Кольский 114/1, 128, проспект Ленина, 9 и улицы Капитана Тарана, 4, Лобова, 55, Генералова, 11, 13, 15, Бондарная, 7а, Карла Либкнехта, 8, Нахимова, 23, 29, Октябрьская, 32, Кошевого, 3, Морозова, 5/3, Первомайская, 2, 18, 20, 24, улица Полярные Зори, 11, улица Полухина, 18, 22, улица Полярной дивизии, 3, Советская, 15 и Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25 и 26.

Сфера влияния новой УК.Фото: Ника СВЕТЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU