В Мурманской области создали прогосударственную управляющую компанию

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-18T12:56:43+03:00

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Восемь месяцев губернатор Мурманской области Андрей Чибис призывает управляющие компании региона взяться за ум и начать добросовестно выполнять свои обязанности. Жилищники согласно кивают, но ситуация не меняется. Чтобы подстегнуть желающих работать на этом рынке услуг, в Заполярье создали прогосударственную управляющую компанию, которая так и называется ООО «Управляющая компания Мурманской области».

- Учредителем новой организации является министерство имущественных отношений региона. 35 % акций принадлежит Корпорации развития Мурманской области, а оставшиеся 65% - частному инвестору ООО «ФСК», - рассказывает вице-губернатор Дмитрий Филиппов. – Наша цель – создать эффективную компанию, работающую в условиях Крайнего Севера. У новой организации уже есть план развития. До конца года планируется инвестировать в нее 19 миллионов рублей за счет частного партнера, которые будут потрачены на приобретение уборочной техники, автопарка и наполнение складов запасными деталями и материалами. Сейчас «УК Мурманской области» находится в процессе лицензирования.

Планируется, что управляющая компания встанет в строй уже до конца года и возьмет под управление около 800 квадратных метров жилищного фонда.

- На рынке управления жилья должен появиться игрок, способный под контролем государства конкурировать и задавать высокую планку другим УК. Важно, чтобы уже в следующем году эта сфера развивалась очень активно, - отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU