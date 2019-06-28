Мусора в Териберке больше не будет!

Время в глубинке на краю Земли, которую в народе называют арктической ривьерой и родиной Левиафана, несмотря на снующих туда-сюда туристов, будто остановилось. Лишь влажный ветер неторопливо делает свое дело – разрушает фасады зданий, выгрызая по кусочку штукатурку и кирпичи. Бежать здесь некуда. Если только в Баренцево море или к метеорологам. Но, несмотря ни на что, Териберка живет и готовится к очередному наплыву гостей. 13-14 июля здесь в пятый раз пройдет одноименный арктический фестиваль, собирающий сотни участников из различных уголков нашей Родины.

Помимо красивейших видов арктического побережья, которые попали, в том числе, и в известный фильм Андрея Звягинцева, гости постоянно видели многочисленные горы хлама по пути к природе. С этого года решено было положить конец мусорному безобразию в старинном селе – здесь началась самая настоящая генеральная уборка.

Годами в Териберке росли горы мусора - столовая для медведей. Фото: АО «Управление отходами» Мурманский филиал

Складировали десятилетиями – убрали за месяц

Проект по очистке от мусора побережья Баренцева моря стартовал в этом году в рамках создания в регионе новой системы обращения с отходами. С января из Териберки (впервые в истории!) начали вывозить отходы для сортировки и дальнейшей утилизации. Везли на современный экотехнопарк, расположенный в 140 километрах от поселка. Ранее мусор в селе просто лежал кучами рядом с жилыми домами.

А в июне в Териберке, наконец, победили легендарную свалку вдоль побережья Баренцева моря, появившуюся здесь как минимум тридцать лет назад – еще с советских времен местные жители сбрасывали сюда отходы. Тогда было два варианта: возить мусор на свалки в других муниципалитетах или просто сваливать недалеко. Второй вариант был дешевле и проще.

Кучи мусора незаметно для всех стали своеобразным ориентиром по пути на полюбившуюся туристам достопримечательность – водопад. Зимой картина немногим лучше из-за снега, но летом местная свалка могла стать столовой для косолапого, который несколько лет назад на запах органики захаживал сюда на обед.

В июне задачу по ликвидации местной свалки, поставленную врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, выполнил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Управление отходами» в лице Мурманского филиала. Работы заняли три недели, были задействованы бульдозер, мультилифт для транспортировки контейнеров, а также самосвал для засыпания места уборки грунтом, который брали из местных карьеров. Ровнял землю фронтальный погрузчик. Рабочие трудились каждый день посменно.

Весь собранный мусор отправлялся раз в день на экотехнопарк в районе Междуречья на обработку и захоронение. Всего было вывезено больше 800 кубометров отходов!

Помимо мусора с несанкционированной свалки техника также помогла с вывозом крупногабаритного мусора с территории самого поселка - ненужной мебели, строительных отходов, холодильников и другой бытовой техники.

Всего было вывезено больше 800 кубометров отходов! Фото: АО «Управление отходами» Мурманский филиал

Вместо помоек – туристическая инфраструктура и арт-объекты

После того, как свалку вдоль побережья полностью рекультивируют, образовавшийся песчаный пустырь администрация Кольского района намерена использовать для благоустройства туристической инфраструктуры. В ближайшем будущем на этом месте может появиться, например, облагороженная парковка для автомобилей. В планах администрации ограничить движение транспорта по дороге, ведущей к водопаду, чтобы меньше наносился урон природе Заполярья.

Мысль о взимании так называемого туристического сбора с приезжих для того, чтобы побережье Териберки своевременно поддерживалось в чистоте, пока остается витать в воздухе. Требуются изменения в федеральном законодательстве. Но, тем не менее, не забывают и о самом поселке – «витрине» арктического курорта.

- Мы уже определились с подрядчиком по поводу выполнения работ по сносу старых сараев и уборке территорий внутри поселка. Где-то остается старый строительный мусор, элементы фундамента. До 9 июля весь этот хлам будет убран, - заверил Андрей Малхасян, глава Кольского района. – К заброшенным жилым домам будет ограничен вход, а территория вокруг также вычищена.

Мусор из Териберки вывезли за пару недель. Фото: АО «Управление отходами» Мурманский филиал

Администрацией района уже проведено два масштабных субботника на Баренцевом побережье. Финальный перед фестивалем проведут 10 июля, на помощь в уборке края Земли приедут более 50 волонтеров. Все желающие также могут присоединиться к наведению порядка.

В дальнейших планах развития Териберки администрация Кольского района совместно с руководителем региона Андреем Чибисом планирует воплотить в жизнь идею по превращению старинных домов поселка в своеобразные арт-объекты. Для этих целей на родину Левиафана ожидается высадка творческого десанта архитекторов и дизайнеров, которые помогут в решении вопросов по развитию территории старой Териберки. Но, как обещают в администрации, местный колорит ни в коем случае не испортят, а, наоборот, подчеркнут.

Рыбакам особые условия

На побережье Териберки обязательно планируют организовать специальные места для палаточных городков для туристов. Конечно, с современными баками для мусора и биотуалетами. Параллельно прорабатывается порядок судовыходов для любителей даров моря.

- Мы хотим организовать площадки, откуда люди будут уходить за уловом. В данный момент рыбаки-любители выходят в море с любого места, куда смогли подогнать лодку. Делают это и в выпившем состоянии, что, соответственно, опасно. Кроме того, сейчас не регламентируется техника, на которой они выходят. Как итог - течение порой уносит людей далеко в море, они не могут самостоятельно справиться, и тут приходится уже подключать МЧС, - объясняет Андрей Малхасян. – Создание централизованных площадок для судовыходов позволит обеспечить дополнительный контроль, в первую очередь, для обеспечения безопасности самих рыбаков. Для них же, кроме того, появится отдельный участок для разделки и утилизации рыбных отходов. Это также позволит сохранить в чистоте побережье нашего старинного села от остатков пойманной добычи.

Таким образом, совместными усилиями Кольской администрации, регионального оператора и всех неравнодушных к природе Заполярья общественников удается-таки победить «мусорного Левиафана» и начать в Териберке, наконец-то, новую жизнь.