Из-за рост цен на мазут Мурманской области понадобятся дополнительные 5 миллиардов рублей в год

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-12T09:08:25+03:00

В Мурманской области будут постепенно переходить с мазута на другие виды топлива. Фото: Людмила ШЕКА

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Отопительный сезон в Мурманской области уже начался, хотя казалось, что завершился совсем недавно - батареи перестали греть только в июне.

Регион все лето готовился к новому этапу. Требовалось не только привести в порядок теплосети (из-за этого отопление не могли подать в холодном июле), но и найти деньги на мазут.

С мазутной иглы Заполярье пытается слезть который год, но процесс оказался сложным. Только этим летом в Умбе запустили котельную на биотопливе. А остальным муниципалитетам нужен дорогой мазут. Из-за него в бюджете Мурманской области образуются дыры.

С этой проблемой врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поехал в Москву, чтобы вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком найти решение проблемы.

- Дмитрий Николаевич поддержал наше обращение за дополнительной финансовой поддержкой на компенсацию скачка цен на мазут. Эти деньги нам жизненно необходимы! В результате налогового маневра цена на топливо выросла, затраты бюджета региона на подготовку к отопительному периоду увеличились более чем на пять миллиардов рублей в год. Мы уже получили из федерального бюджета субсидию в 3,1 миллиарда рублей, однако для стабильного прохождения зимы нам необходимо еще более двух миллиардов, - уточнил глава Мурманской области. Напомним, что отопительный сезон в Мурманской области решили начать с 00.00 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU