Отопительный сезон в Мурманске начнется 12 сентября

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-11T17:43:52+03:00

Мурманчане скоро смогут греться в квартирах - с 00.00 12 сентября в городе начнется отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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С конца августа погода балует северян теплом. На этой неделе и вовсе столбик термометра приближается к отметке +20, хотя все никак не может до нее дотянуться.

Именно из-за тепла в Заполярье отопительный сезон не начался 1 сентября, как это ожидалось. В разных городах только прошли пробные топки, которые некоторые приняли за уже окончательную подачу отопления. Из-за этого пришлось властям объяснять, что батареи после выборов стали холодными по логичной причине.

Впрочем, уже с четверга в Мурманске сезон уютных квартир все-таки начнется. Глава администрации Мурманска подписал постановление, что с 00.00 12 сентября теплоснабжающие организации должны открыть вентили, а управляшки, ТСЖ и НЖК проследить, что трубы выдерживают подачу тепла.

Северянам напоминают, что процесс этот не быстрый. И батареи могут стать горячими иногда только дня через три.

ИСТОЧНИК KP.RU