Источник: отопление в жилые дома Мурманска дадут 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-26T14:43:24+03:00

Уже в первый день осени квартиры мурманчан могут стать теплее. Фото: правительство Мурманской области

Отопительный сезон 2019/2020 может стать одним из самых ранних за последние годы

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Батареи перестали греть северян 9 июня. И это достаточно поздний срок, ведь обычно ресурсники пытаются, если позволяет погода, закончить отопительный сезон в конце мая, чтобы успеть привести сети и оборудование в порядок к сентябрю.

Все лето северяне жаловались на холод в квартирах. Но включить отопление удалось только в детских садах, поликлиниках, больницах и других социальных объектах. В министерстве энергетики и ЖКХ это объясняли просто: если открыть вентиля сейчас, то зимой неминуемы аварии.

Но все-таки врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подстегнул жилищников, чтобы завершили все работы к осени. Как сообщили несколько источников "КП", уже 1 сентября в Мурманске хотят начать отопительный сезон. Официального документа еще нет, но компании получили соответствующие письма.

Напомним, обычно батареи в областном центре начинают греть уже во второй половине сентября.

Также уже 28 августа отопление будут подавать в учебные заведения Мурманской области, чтобы они успели прогреться к Первому сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU