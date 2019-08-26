Источник: отопление в жилые дома Мурманска дадут 1 сентября
Батареи перестали греть северян 9 июня. И это достаточно поздний срок, ведь обычно ресурсники пытаются, если позволяет погода, закончить отопительный сезон в конце мая, чтобы успеть привести сети и оборудование в порядок к сентябрю.
Все лето северяне жаловались на холод в квартирах. Но включить отопление удалось только в детских садах, поликлиниках, больницах и других социальных объектах. В министерстве энергетики и ЖКХ это объясняли просто: если открыть вентиля сейчас, то зимой неминуемы аварии.
Но все-таки врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подстегнул жилищников, чтобы завершили все работы к осени. Как сообщили несколько источников "КП", уже 1 сентября в Мурманске хотят начать отопительный сезон. Официального документа еще нет, но компании получили соответствующие письма.
Напомним, обычно батареи в областном центре начинают греть уже во второй половине сентября.
Также уже 28 августа отопление будут подавать в учебные заведения Мурманской области, чтобы они успели прогреться к Первому сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU