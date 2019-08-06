Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский о том, почему не дают отопление: Давайте не нагнетать!

- Город – коммунальная квартира. Или все подключаем, или ничего, - категоричен министр энергетики и ЖКЗ Владимир Гноевский.

Его в последнее время то и дело мучают вопросом, когда же дадут отопление. Ответ главы ведомства не утешит северян – надо ждать конца августа.

Небесная канцелярия этим летом нас совсем не радует. Солнце погрело сутки в июне и около недели в июле, если не считать еще нескольких дней, когда можно было надеть куртку полегче (таких тоже можно пересчитать по пальцам одной руки). Дважды уже Хибины покрывались снегом, белые мухи летали в Ловозерских тундрах. Уже которую неделю температура воздуха ниже климатической нормы на 2-5 градусов климатической нормы.

Северяне мерзнут и на улице, и в своих домах. Нагрузка на электросеть сумасшедшая – обогреватели у многих работают едва ли не круглосуточно. «Когда уже отопление дадут?» - возмущаются и жители Мурманска, и Кандалакши, которая находится южнее, да только тепла и там нет.

Но ответ от всех инстанций одинаков. Так, на большой пресс-конференции врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что теплосети просто не успели подготовить к новому отопительному сезону. Поэтому и батареи пока будут холодными. Владимир Гноевский говорит об этом же.

- Я понимаю, что сейчас у всех один вопрос – холодно. Но надо подготовить 8 тысяч километров теплосетей, 120 котельных,9600 жилых домов. Чтобы сорвать отопительный сезон и разморозить дома, много ума не надо. Но я считаю правильным подготовиться к зиме, чтобы потом не было аварий. Если сейчас дергать ресурсников и совершать подвиги – зимой будет сложнее. Мы только в середине июня закончили топить, - поясняет министр. – Мы с вами не первый год живем на Севере, давайте не будем нагнетать. У нас есть правила, и не мы их придумали.

Со слов Владимира Николаевича, в социальные объекты: детские сады, больницы, поликлиники, учреждения, где живут пожилые люди, - уже начали подавать тепло. Так, например, процесс запущен в Мурманске и Ковдоре. А вот в Оленегорске и Полярных Зорях придется немного подождать – там разобраны котлы.

- При все желании мы не сможем подать сейчас отопление везде. Хотя бы потому, что идет ремонт теплосетей, кончит его должны к сентябрю. Также идет ремонт задвижек, насосного оборудования, котлов. Плановые работы продлятся до 25 августа. Перед началом отопительного сезона надо провести очередную опрессовку. Я живу на Старостина, у нас опрессовка до 12 августа, - поделился Владимир Гноевский.

Также министр развеял слухи, гуляющие среди северян, что в административных зданиях отопление уже есть, и слуги народа живут припеваючи.

-Отопления нет, - заверил Владимир Гноевский. – Но у каждого здания есть собственник. Если у него есть паспорт готовности к зиме, желание платить деньги и возможность, он может обратиться в ресурсоснабжающую компанию с просьбой подключить объект.

Вице-губернатор Евгений Никора отметил, что сейчас вовсю идет процесс отчета управляющих компаний перед комиссиями, чтобы получить паспорта готовности.

Северян просят не унывать – может, конец августа принесет нам немного тепла, а сентябрь – бабье лето. Но все же работы на сети хотят закончить не к 15 сентября, как обычно это бывает. А к началу первого осеннего месяца. Чтобы, если холод сохранится, дома уже можно было начать греть.