2019-08-06T12:20:15+03:00
Общество

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский о том, почему не дают отопление: Давайте не нагнетать!

Глава ведомства пояснил, почему холодным летом и батареи остаются холодными
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В детских садах Мурманской области отопление будет, а вот в жилфонде - нет.В детских садах Мурманской области отопление будет, а вот в жилфонде - нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

- Город – коммунальная квартира. Или все подключаем, или ничего, - категоричен министр энергетики и ЖКЗ Владимир Гноевский.

Его в последнее время то и дело мучают вопросом, когда же дадут отопление. Ответ главы ведомства не утешит северян – надо ждать конца августа.

Небесная канцелярия этим летом нас совсем не радует. Солнце погрело сутки в июне и около недели в июле, если не считать еще нескольких дней, когда можно было надеть куртку полегче (таких тоже можно пересчитать по пальцам одной руки). Дважды уже Хибины покрывались снегом, белые мухи летали в Ловозерских тундрах. Уже которую неделю температура воздуха ниже климатической нормы на 2-5 градусов климатической нормы.

Северяне мерзнут и на улице, и в своих домах. Нагрузка на электросеть сумасшедшая – обогреватели у многих работают едва ли не круглосуточно. «Когда уже отопление дадут?» - возмущаются и жители Мурманска, и Кандалакши, которая находится южнее, да только тепла и там нет.

Но ответ от всех инстанций одинаков. Так, на большой пресс-конференции врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что теплосети просто не успели подготовить к новому отопительному сезону. Поэтому и батареи пока будут холодными. Владимир Гноевский говорит об этом же.

- Я понимаю, что сейчас у всех один вопрос – холодно. Но надо подготовить 8 тысяч километров теплосетей, 120 котельных,9600 жилых домов. Чтобы сорвать отопительный сезон и разморозить дома, много ума не надо. Но я считаю правильным подготовиться к зиме, чтобы потом не было аварий. Если сейчас дергать ресурсников и совершать подвиги – зимой будет сложнее. Мы только в середине июня закончили топить, - поясняет министр. – Мы с вами не первый год живем на Севере, давайте не будем нагнетать. У нас есть правила, и не мы их придумали.

Со слов Владимира Николаевича, в социальные объекты: детские сады, больницы, поликлиники, учреждения, где живут пожилые люди, - уже начали подавать тепло. Так, например, процесс запущен в Мурманске и Ковдоре. А вот в Оленегорске и Полярных Зорях придется немного подождать – там разобраны котлы.

- При все желании мы не сможем подать сейчас отопление везде. Хотя бы потому, что идет ремонт теплосетей, кончит его должны к сентябрю. Также идет ремонт задвижек, насосного оборудования, котлов. Плановые работы продлятся до 25 августа. Перед началом отопительного сезона надо провести очередную опрессовку. Я живу на Старостина, у нас опрессовка до 12 августа, - поделился Владимир Гноевский.

Также министр развеял слухи, гуляющие среди северян, что в административных зданиях отопление уже есть, и слуги народа живут припеваючи.

-Отопления нет, - заверил Владимир Гноевский. – Но у каждого здания есть собственник. Если у него есть паспорт готовности к зиме, желание платить деньги и возможность, он может обратиться в ресурсоснабжающую компанию с просьбой подключить объект.

Вице-губернатор Евгений Никора отметил, что сейчас вовсю идет процесс отчета управляющих компаний перед комиссиями, чтобы получить паспорта готовности.

Северян просят не унывать – может, конец августа принесет нам немного тепла, а сентябрь – бабье лето. Но все же работы на сети хотят закончить не к 15 сентября, как обычно это бывает. А к началу первого осеннего месяца. Чтобы, если холод сохранится, дома уже можно было начать греть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Мурманске председатель ТСЖ прикарманил 200 тысяч рублей
Парковочные войны в Кандалакше закончились поножовщиной
Одну из центральных улиц Мурманск закроют до конца лета
В память о погибшей спортсменке из Мурманска назовут турнир по кикбоксингу
За последние 11 дней солнце в Мурманске показывалось лишь на семь часов
Мурманские зоозащитники борются с нефтяным «бассейном», из которого спасают собак
Для спасения от рака мальчика из Североморска-3 собрали 4 миллиона рублей, но надо еще 17
Прокуратура: Никель остался без холодной воды из-за не проведенной реконструкции водопровода
Зайчат, спасенных в Мурманской области, отвезли в Москву на поезде
В Мурманске Mercedes въехал в дом
Плохая погода простоит в Мурманской области еще минимум неделю
В Полярных Зорях обсуждают световой дизайн
В этом сезоне в Мурманской области пришлось отстрелить шесть медведей
В Мурманск придут итальянские яхтсмены
В Оленегорске полицейские на служебных машинах вывозили людей из парка, по которому гуляла медведица с медвежатами
Мурманчанин купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл 1,6 миллиона рублей
Паблик в "ВКонтакте" оштрафовали за пост о ДТП, которое якобы устроила депутат ЗАТО Александровск
Из 290 теплосчетчиков Кольского и Ловозерского районов 123 не работают
Автобусы из Мурманска в Видяево стали ходить чаще
Из Хибин спасли 16-летнюю туристку, повредившую ногу
В Мурманской области ремонты дворов и парков идут тяжело, но в графике
В Севастополе утонула вице-чемпионка мира по кикбоксингу, дочь депутата горсовета Мурманска
На «Нашем Севере» можно голосовать за туристические бренды и жаловаться на ямы
Девочку из Апатитов, которую искали пять дней в Волгоградской области, нашли на берегу реки
Осваивать новые месторождения в Мурманской области станет рентабельнее
Туристы забросали мусором бывшую базу партизан Заполярья
В Мурманской области заработала «горячая линия» по проблемам ЖКХ