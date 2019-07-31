Метель в июле: в Мурманской области выпал летний снег

«Это точно июль?» - не могут поверить в происходящее те, кто смотрит видео со снегопадов в Ловозерских тундрах. А ведь это и правда июль этого года! На прошлых выходных – 27 и 28 июля этот уголок Кольского полуострова замело. Да еще как!

В Хибинах уже дважды за лето выпал снег. Фото: vk.com/polarguide

Этим летом (как бы парадоксально не звучало) снег в Мурманской области шел трижды. Два раза в Хибинах – 13 июля и 28-го. И еще раз в Ловозерских тундрах тоже на прошлых выходных. Туристам, которые были здесь в походах, очень не повезло – намело по щиколотки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/723314" frameborder="0"></iframe> Летний снег в Ревде.Автор: Павел Корепин! другой источник

Справедливости ради стоит сказать, что снега в самих городах и поселках региона не было. Так что если говорить формально, то зима еще не наступала, ведь белые мухи в тех же Хибинах – обычное явление в любом месяце. Бывает, что горы меняют цвет еще в конце августа, а вот города становятся снежными только к октябрю-ноябрь. Хотя стоит вставить ремарку: по данным паблика «Погода в Мурманске», в этот раз заснежило высоту в 600-700 метров, что очень низко в сравнении с другими годами.

То, что снег в Хибинах лежит летом - явление привычное. Но вот частые снегопады уже навевают на мысли. Фото: Виолетта Круглянина

Стоит напомнить, что в начале июня в Мурманской области тоже шел снег.