2019-07-15T11:11:52+03:00
Общество

В Мурманской области выпал летний снег

Снежная шапка накрыла Хибины
Мария ПАШЕНКОВА
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В Хибинах выпал июльский снег. Фото: vk.com/pogoda51В Хибинах выпал июльский снег. Фото: vk.com/pogoda51
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В Мурманской области началась последняя неделя полярного дня. Но северяне почти не успели насладиться возможностью гулять по ночам в то время, как светит солнце: зябкая погода гонит людей домой, а не на улицу.

Многие мурманчане говорят, что давно не было столь холодного лета, когда на календаре уже середина июля, но все ходят в теплой одежде.

Небесная канцелярия была столь сурова, что едва не случились заморозки. У соседей в Финляндии и Архангельской области это уже произошло, пока Заполярье стояло на пороге.

- Чистое небо подвело Каневку, и она в ночь на 13 июля охладилась до 0.0. Но это даже не является суточным рекордом, в 1985 13 июля там был реальный заморозок : -0.5, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Северяне же, кто провел выходные в Хибинах, увидели, что там выпал летний снег. Пять дней подряд средняя температура не превышала +10. И в сентябре это могло бы стать сигналом к началу отопительного сезона. Правда, в июле отопление в жилые дома не дадут. Лишь в Кировске решили, что можно сделать это для детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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