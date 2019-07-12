2019-07-12T16:24:05+03:00
Общество

В Кировске из-за холодного лета включают отопление

Правда, только в детских садах, а не жилых домах
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Детки Кировска будут ходить в теплые детские сады.Детки Кировска будут ходить в теплые детские сады.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето в Мурманской области почти не начиналось. В июне был всего один по-настоящему жаркий день, а июль, который должен был бы баловать нас погодой, совсем халтурит и испытывает то дождем, то холодным ветром. Хорошо еще, что заморозков не было.

Северяне мерзнут в квартирах, на работе, в больницах. И мечтают, чтобы отопление дали пораньше. Но как сообщил на своей пресс-конференции 10 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, запуск всех систем - очень сложный процессе. И дать отопление по щелчку пальцев нельзя, иначе может случиться коммунальная катастрофа.

Поэтому в жилые дома пока тепло не вернется. Но в Кировске решили, что можно изменить ситуацию в местах, где дети проводят по несколько часов в день.

- Администрация города приняла решение возобновить теплоснабжение в детских садах, чтобы обеспечить в группах температуру, соответствующую санитарным нормам. С 12 июля началось поэтапное подключение отопления. Батареи останутся горячими пока на улице не потеплеет! - сообщили в мэрии Кировска.

Мурманчанам и жителям других городов хотелось бы, чтобы и у них включили батареи для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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