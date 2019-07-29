В Хибинах второй раз за лето выпал снег

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-29T07:57:39+03:00

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Назвался столице Арктики - получай снег летом! Увы, но если с июньскими снежинкам, мурмначане худо-бедно смирились, то от июля ждали большей милости. Напомним, в этом году лето на Кольском полуострове было всего несколько дней и закончилось на прошлой неделе, а во всем виноват Арктический воздух, который уверенно продолжает прорываться вглубь страны через Мурманскую область. И как итог движения этих масс июльский снег, правда, пока только в горах.

- Снег в Хибинах прилег до высоты метров в 600-700, это достаточно низко! В этом году, видимо, понятие «первый снег» будет неуместным, потому как непонятно, когда обнулять счетчик. В Хибинах в этом июле он выпал уже второй раз, - отмечает группа «Погода в Мурманске».

К слову, температура воздуха на высоте 1000 метров в горах и вовсе опустилась до нуля. Так, что северянам грех жаловаться на утренние 6 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU