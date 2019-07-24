В Мурманске последний день жары

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-24T09:31:35+03:00

У северян есть последний день, чтобы погулять на улице в легкой одежде. Фото: Виктор КОСТРОВ

С четверга на Кольский полуостров снова придет не летняя погода

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С пятницы 19 июля Кольский полуостров купается в летнем тепле. Впервые с июня в области действительно жаркие дни.

Так, 23 июля в Верхнетуломском столбик термометра перевалил за +30, в Мурманске - за +28. Также в области были установлены три суточных рекорда. В Ковдоре зафиксировали +28.6 (предыдущее достижение +24.9 в 1964 году). А в Янискоски +29.4 (+26.9 в 2016 году).

Но недолго музыка играла. Лето в этом году совсем уж короткое.

- Полноценно жаркий день у нас остался один - среда, уже в четверг ветер повернет на северные направления, а в пятницу после прохода фронта наша погода вернется в агрегатное состояние. В выходные северный ветер, +6...+10 в течение суток, и пока на следующую неделю хороших перспектив не видно, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

ИСТОЧНИК KP.RU