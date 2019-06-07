Отопление в Мурманске отключат в воскресенье

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-07T16:05:43+03:00

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Лето в Мурманскую область не торопилось, но все же пришло. Пусть и не жаркое, но достаточно теплое для того, чтобы батареи стали холодными.

В этом году отопительный сезон затянулся, но все-таки и ему пора заканчиваться. Администрация Мурманска приняла решение сделать трубы холодными c 8 утра 9 июня, как и в прошлом году. Таким образом завтрашний день станет последним деньком, когда в домах еще будет отопление.

Вентили перекроют как для жилых домов, так и для разных учреждений. Как показывает практика, даже очень холодное лето не становится поводом, чтобы трубы были горячими до сентября. А вот в школах и садиках тепло останется.

Напомним, из-за такого длинного отопительного сезона ресурсоснабжающие компании "Мурманэнергосбыт" и "Мурманская ТЭЦ" решили повременить с опрессовками и отключением горячей воды. Но теперь, когда известна точная дата окончания, будет представлен новый график.

Первыми в области закончили сезон Кандалакша и Полярные Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU