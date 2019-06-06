Кандалакша первой в Мурманской области закончит отопительный сезон
Лето в этом году пока не балует северян погодой, но все же жители региона нет-нет да жалуются, что в домах слишком жарко и душно.
Жители Кандалакши первыми в Мурманской области почувствуют прохладу в квартирах. Врио главы администрации муниципального образования Сергей Федотов подписал постановление об окончании отопительного сезона.
Остановка котельных началась с 8 утра 6 июня. Такое же решение принято в Полярных Зорях.
В других городах еще внимательно наблюдают за небесной канцелярией. В Мурманске, например, эта неделя стала достаточно теплой, а в пятницу и субботу воздух и вовсе должен прогреться до +20. Вот только уже к воскресенью нас опять должно накрыть холодом и дождям.
Правда, вряд ли такие капризы погоды станут поводом продлевать отопительный сезон в областном центре. В прошлом году он закончился 13 июня. И в этот раз вряд ли в мэрии будут задерживаться
ИСТОЧНИК KP.RU