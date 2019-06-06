2019-06-06T11:10:20+03:00
Общество

Кандалакша первой в Мурманской области закончит отопительный сезон

Батареи здесь, как и в Полярных Зорях, станут холодными уже 6 июня
Мария ПАШЕНКОВА
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В Кандалакше стали отключать котельные уже 6 июня.В Кандалакше стали отключать котельные уже 6 июня.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Лето в этом году пока не балует северян погодой, но все же жители региона нет-нет да жалуются, что в домах слишком жарко и душно.

Жители Кандалакши первыми в Мурманской области почувствуют прохладу в квартирах. Врио главы администрации муниципального образования Сергей Федотов подписал постановление об окончании отопительного сезона.

Остановка котельных началась с 8 утра 6 июня. Такое же решение принято в Полярных Зорях.

В других городах еще внимательно наблюдают за небесной канцелярией. В Мурманске, например, эта неделя стала достаточно теплой, а в пятницу и субботу воздух и вовсе должен прогреться до +20. Вот только уже к воскресенью нас опять должно накрыть холодом и дождям.

Правда, вряд ли такие капризы погоды станут поводом продлевать отопительный сезон в областном центре. В прошлом году он закончился 13 июня. И в этот раз вряд ли в мэрии будут задерживаться

ИСТОЧНИК KP.RU

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