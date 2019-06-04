"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Конец мая - это окончание отопительного сезона в Мурманской области. Правда, не в этом году. На календаре уже июнь, а батареи все еще горячие. Ведь в последний день весны погода нас не баловала теплом.
Правда, уже на этой неделе синоптики обещают уход циклона, который отвечал за холод, и приятные числа от термометра. Поэтому уже в ближайшие дни можно ожидать, что теплоснабжающие компании закрутят вентиля.
Правда, пока что они сообщили, что откладывают опрессовки и отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона. Сначала об этом сообщила "Мурманская ТЭЦ". А теперь и "Мурманэнергосбыт".
- Выполнить испытания тепловых сетей от котельных Колы, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Ревде, Ловозеро, Высоком, Териберке на прочность и плотность в запланированные ранее сроки не представляется возможным, - уточнили в компании.
Теперь и "Мурманская ТЭЦ", "Мурманэнергосбыт" ждут, когда закончится отопительный сезон, чтобы представить новый график отключений. Напомним, что в Мурманске старт им был дан 3 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU