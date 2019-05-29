График отключений горячей воды 2019 года в Мурманске

Мы стоим на пороге лета, а значит, время думать о водонагревателях или добрых знакомых и родственниках, которые могут помочь и пригласить в гости на душ, ведь уже скоро начнутся традиционные отключения горячей воды. «КП» составила полный график отключений горячей воды на лето-2019.

Мурманская ТЭЦ

Гидравлические испытания и опрессовки:

- Мурманская ТЭЦ: 4 - 10 июня, 20 - 26 августа

- Южная котельная: 10 - 17 июня, 24 - 26 июля, 6 - 12 августа

- Восточная котельная: 18 - 24 июня, 3 - 5 июля, 13 - 19 августа

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании:

- Мурманская ТЭЦ: 9 - 22 июля

- Южная котельная: 25 июня - 8 июля

- Восточная котельная: 23 июля - 5 августа

Мурманэнергосбыт

Гидравлические испытания и опрессовки:

- «Северная»: 3 - 6 июня, 24 - 27 июня (испытания на максимальную температуру 29 - 30 мая или по окончании сезона, испытания на гидравлические потери 20 - 22 августа)

- Абрам-Мыс: 18 - 20 июня, 6 - 8 августа (испытания на гидравлические потери 9 - 11 июля)

- «Роста»: 10 - 13 июня, 22 - 25 июля

- ЦТП по ул. Шевченко, ул. Бондарной: 3 - 8 июня, 15 - 18 июля

- ЦТП - 171, 175 кв.: 17 - 19 июля, 6 - 8 августа

- ЦТП - 202, 203, 62, 69 кв.: 18 - 20 июня, 29 - 31 июля

- ЦТП - кв. 2 Новое Плато, кв. 2а

- Больничный городок: 18 - 21 июня, 23 - 26 июля

- ЦТП «Фестивальная»: 25 - 28 июня, 23 - 26 июля

- Росляково-1: 3 - 5 июня, 5 - 7 августа

- Росляково южное: 6 - 7 июня, 8 - 9 августа

График остановки теплоисточников и остановка по пару:

- «Северная»: 2 - 15 июля, 9 - 12 июля

- Абрам-Мыс: 17 - 30 июля

- Роста: 1 - 14 августа

- Росляково-1: 16 - 29 июля

- Росляково южное: 16 - 29 июля

СПРАВКА «КП»

В списке котельных легко запутаться. Как же узнать, какая отапливает ваш дом? Первый способ: позвонить в службу «051» и уточнить, к какому источнику вы привязаны. Второй способ: позвонить напрямую в энергоснабжающую компанию. Для «Мурманэнергосбыта» - 8-800-250-88-51, для Мурманской ТЭЦ - (8152) 28-00-80. Также на сайте «МЭС» www.mures.ru есть рубрика «Узнай свою котельную».

НА ЗАМЕТКУ

Счастливые обладатели бойлеров равнодушно смотрят на график отключения горячей воды. Максимум пользы от него - знать, когда надо включить чудо-технику. Но знаете ли вы, что менять эти агрегаты надо хотя бы раз в 10 лет? А еще в магазине можно купить и водонагреватель, и бойлер. В чем разница?

- Если говорить просто, то водонагреватель греет в квартире и частном доме. Они бывают накопительные и проточные. Так вот бойлер - это накопительный водонагреватель. То есть в него поступает вода, греется, остается внутри и расходуется по мере накопления. Проточный меньше по размеру, и вода в нем не задерживается, а протекает через него: поступила холодная, а вышла горячая. Но они тратят больше энергии и зависимы от напора воды, - рассказал «КП» менеджер по продажам одного из магазинов сантехники Мурманска.

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