График отключения горячей воды в Мурманске летом 2019 года

На Кольском полуострове лето – это не только период отпусков и возможность погреться на южном солнышке, но две недели таких без привычных благ цивилизации. Да, да, речь о горячей воде, которой так не хватает, когда ресурсноснабжающие организации приступают к ремонтам своего оборудования.

По традиции, первым о планируемых отключениях этой делающей нашу жизнь комфортнее услуги сообщила Мурманская ТЭЦ. График предстоящих отключений уже согласовали с администрацией столицы Заполярья.

Гидравлические испытания и опрессовки, которые проводят, чтобы выявить и вовремя заменить поврежденные и изношенные участки, проведут непосредственно на самой Мурманской ТЭЦ с 4 по 10 июня и с 20 по 26 августа, на южной котельной – с 10 по 17 июня, с 24 по 26 июля и с 6 по 12 августа и на восточной котельной – с 18 по 24 июня, с 3 по 5 июля и с 13 по 19 августа.

- В это время возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность. Поэтому просим соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении повреждения коммуникаций сообщать по телефонам аварийных служб 051, - просят в пресс-службе Мурманской ТЭЦ.

А вот двухнедельные отключения теплоисточника запланированы на следующие сроки: на центральной котельной – с 9 по 22 июля, на южной – с 25 июня по 8 июля, на восточной – с 23 июля по 5 августа. Пока мурманчане будут сидеть без горячей воды, энергетики отремонтируют отдельные участки теплосети и котлы, а заодно прочистят и подлатают газоходы и дымовые трубы, чтобы следующей зимой не было сбоев вовремя отопительного сезона.