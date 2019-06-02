В Мурманске перенесли отключение горячей воды

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-02T13:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже во вторник, 4 июня, исходя из графика отключений, Мурманская ТЭЦ должна была начать гидравлические испытания и опрессовки на Центральной котельной. Однако в планы ресурсоснабжающей организации вмешалась капризная заполярная погода – температура за окном совсем не похожа на летнюю, а в некоторых районах Мурманской области и вовсе сегодня прогнозируют снег.

- В связи с продолжением отопительного сезона в городе Мурманске опрессовка теплосетей от Центральной ТЭЦ переносится на более поздний срок, - информируют северян в Мурманской ТЭЦ. - Информация о дате проведения опрессовок будет сообщена дополнительно.

В итоге горячая вода все-таки останется в квартирах северян, как отопление. Напомним, его начнут отключать в Мурманске только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU