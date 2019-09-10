Циклоническая депрессия и экс-ураган принесут в Мурманскую область бабье лето

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-10T08:40:24+03:00

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Сентябрь в этом году выдался такой, что вот бы нам похожее лето! Не в пример июню или июлю, первый месяц осени балует нас теплом.

Еще немного бабьего лета ждет северян 10 и 11 числа.

- Лето явно извиняется перед нами за июль и начало августа, поэтому так не хочет наc отпускать в сентябре. Со среды инициатива перейдет к циклонической депрессии в Норвежском море, в которую вольется экс-ураган Дориан, перелетевший из Америки через океан и значительно ослабевший. В восточной периферии депрессии мы посидим еще пару дней, после чего температура понизится, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

До четверга нас ждет температура до +20, а среда обещает стать самым теплым днем - не упустите шанс погреться перед наступлением настоящей осени.

ИСТОЧНИК KP.RU