2019-09-11T08:53:41+03:00
Общество

Жителям Мурманской области объяснили, куда после выборов губернатора пропало отопление

Пробные топки закончились, а теплая погода не позволяет греть батареи
Олег УКЛАДОВ
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В Кандалакше батареи начнут греть 12 сентября. В Мурманске постановление о начале отопительного сезона еще не подписано.В Кандалакше батареи начнут греть 12 сентября. В Мурманске постановление о начале отопительного сезона еще не подписано.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году из-за холодного лета отопительный сезон должен был начаться как никогда рано - 1 сентября. Но с первым днем осени в жилых домах батареи так и не стали горячими.

Причиной тому - теплая погода, которая радует северян с конца августа.

Впрочем, на прошлой неделе в некоторых домах все же стало теплее, пусть и на пару дней: после 8 сентября батареи вновь оказались холодными. В соцсетях появились ехидные комментарии, мол, выборы прошли - можно не топить. Глава Кандалакши и подведомственной территории Михаил Павлов на примере своего города рассказал, почему же так вышло.

- На выходных были пробные топки. Подавать отопление в жилфонд планировалось с понедельника. Главой администрации было подписано соответствующее постановление. Однако прогноз показывает, что повышение температуры наружного воздуха продлится до среды включительно. Погода будет солнечная, температура до +17 градусов. Запуск отопления в эти дни будет означать - духоту в квартирах, открытые форточки и жалобы, только уже от тех, кому «дышать от вашего отопления невозможно», - пояснил Михаил Павлов.

Начать отопительный сезон в Кандалакше решили 12 сентября, соответсвующее постановление уже готово. В Мурманске пока такой бумаги нет. Кстати, в столице Заполярья тоже прошли пробные топки, которые закончились на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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