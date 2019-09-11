Жителям Мурманской области объяснили, куда после выборов губернатора пропало отопление
В этом году из-за холодного лета отопительный сезон должен был начаться как никогда рано - 1 сентября. Но с первым днем осени в жилых домах батареи так и не стали горячими.
Причиной тому - теплая погода, которая радует северян с конца августа.
Впрочем, на прошлой неделе в некоторых домах все же стало теплее, пусть и на пару дней: после 8 сентября батареи вновь оказались холодными. В соцсетях появились ехидные комментарии, мол, выборы прошли - можно не топить. Глава Кандалакши и подведомственной территории Михаил Павлов на примере своего города рассказал, почему же так вышло.
- На выходных были пробные топки. Подавать отопление в жилфонд планировалось с понедельника. Главой администрации было подписано соответствующее постановление. Однако прогноз показывает, что повышение температуры наружного воздуха продлится до среды включительно. Погода будет солнечная, температура до +17 градусов. Запуск отопления в эти дни будет означать - духоту в квартирах, открытые форточки и жалобы, только уже от тех, кому «дышать от вашего отопления невозможно», - пояснил Михаил Павлов.
Начать отопительный сезон в Кандалакше решили 12 сентября, соответсвующее постановление уже готово. В Мурманске пока такой бумаги нет. Кстати, в столице Заполярья тоже прошли пробные топки, которые закончились на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU