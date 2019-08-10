2019-08-10T15:31:38+03:00
Общество

В Умбе заработают четыре котельные, работающие на торфе

Запасов этого альтернативного топлива жителям Терского района хватит на 180 лет
Елена МОЛОДЦОВА
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Новая котельная уже почти готова к отопительному сезону. Фото: Правительство Мурманской областиНовая котельная уже почти готова к отопительному сезону. Фото: Правительство Мурманской области
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Разговоры о том, что уходя от мазута, в Умбе построят четыре котельные станции, которую будут работать на торфе, шли давно. Конкретную сумму инвестиций – а это 400 миллионов рублей – и срок – 15 лет – реализации этого проекта озвучили в правительстве Мурманской области в марте прошлого года. Но ждать столько времени не понадобилось - первые четыре котельные на торфе заработают в Умбе уже в этом году.

- Запасов только того торфяника, который уже осваивается, хватит минимум на 180 лет отопления Терского района. А строящиеся инвестором котельные могут работать не только на торфе, но и на щепе, и угле, - отмечает врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Конечно, благодаря такой модернизации региону удастся сэкономить миллиарды на мазуте, цена на который постоянно растет. Но самое важное для жителей, что тариф на тепловую энергию заморозят на ближайшие семь лет, а когда ограничения снимут, он станет еще ниже. Да и преимущества с точки зрения экологии на лицо. Но местных жителей все равно пугает дым, который ветер принесет от новых котельных в их квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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